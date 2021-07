Bild: Screenshot Twitter/Florian Philippot

Die Franzosen waren schon immer als demonstrationsfreudiges Völkchen bekannt. Am gestrigen Samstag gingen landesweit über 161.000 Menschen auf die Straßen, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Allein in Paris protestierten über 11.000 Menschen.

Seit die französische Regierung unter Präsident Emmanuel Macron die Corona-Regeln verschärft, nimmt der Widerstand in der Bevölkerung deutlich zu. Am Samstag, den 24. Juli zählte das Innenministerium landesweit mehr als 168 Aktionen gegen die Verschärfungen. Nicht nur Paris, Straßburg, Lille, Marseille gingen die Bürger auf die Straße. Denn die Impflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal und Rettungskräfte wie Feuerwehrleute kommen bei der Bevölkerung gar nicht gut an. Noch weniger jedoch die Ausweitung des Gesundheitspasses. #StopPassSanitaire lautet daher auch eine prominenter Hashtag auf Twitter.

You can’t even see the end

Während die Masse der Österreicher wie Schafe jeden Schikane der Regierung brav mitmacht, sei es Maskenpflicht oder Testzwang, laufen die Franzosen gegen derartige Einschränkungen Sturm. Denn seit vergangenem Mittwoch muss beim Eintritt in Theater, Kinos oder Museen eine 3-G-Regel befolgt und entweder die Impfung, die Genesung oder ein Test nachgewiesen werden. Ab August sollen auch erstmals die 3-G-Regeln in Fernzügen, Einkaufszentren, Restaurants oder Bars gelten.

So viel Aufsässigkeit kann die Regierung im Monat des Bastille-Sturms nicht akzeptieren. Wie schon am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, kam es auch gestern in Paris und auch anderen französischen Städten wieder zum Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern von Seiten der Polizei gegen die Demonstranten. Dies ist auch einem geschickten Schachzug der Regierung zu verdanken. Denn Polizei und Gendarmerie sind derzeit von der Impfpflicht ausgenommen – teile und hersche.

Proteste auch in Italien und Griechenland

Zu erneuten Protesten gegen die Impfpflicht und verschärfte Corona-Regeln kam es auch wieder in Athen und in mehreren Städten Italiens. Aber auch in vielen anderen Ländern weltweit.

Protest today in Milan, Italy against the newly announced “green pass” which is similar to the French domestic vaccine pass.

The vaccine pass in Italy will be required in order to participate in social activities including indoor dining, live shows, etc. pic.twitter.com/UucEpFmBgg

— Marie Oakes (@TheMarieOakes) July 24, 2021