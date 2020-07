Bild: Freepik

Vor einem Jahr ermordete der in Marokko geborene und in Italien eingebürgerte Said Mechaout Stefano Leo mitten auf der Straße in Turin, weil er „Italiener und glücklich“ war. Die Staatsanwälte plädierten jetzt für die Höchststrafe von 30 Jahren, insbesondere, weil der 29-Jährige keine Reue zeigte. Der Anwalt des Mörders will berufen.

Von Kornelia Kirchweger

… konnte sein Glück nicht ertragen

Der Mord am 33-jährigen Stefano geschah am 23. Februar des Vorjahres am Ufer des Po-Flusses in Turin. Stefano war, wie jeden Tag zu Fuß zur Arbeit gegangen. Er hatte ein Headset auf, hörte Musik und nahm seinen Mörder nicht wahr. Mechaout beschrieb der Polizei Motiv und Tathergang: „Ich wollte die Stadt bestrafen. Ich wählte ein junges, italienisches Opfer, weil der Mord ein Skandal sein würde“, erklärte er der Polizei. Er habe ein besonders scharfes Messer gekauft und sei dann zur Murazzi-Treppe gegangen und habe gewartet. „…ich sah ihn und war mir sicher, dass er Italiener war. Er habe Stefanos Glück nicht ertragen können, sei verzweifelt gewesen. Er wollte ihm seine Hoffnungen, seine Kinder und Freunde und Verwandte wegnehmen“. Er ermordete Stefano mit einem Stich in den Hals. Das Messer versteckte er, um es erneut benutzen zu können.

Verpfuschtes Leben

Der Vater des Ermordeten ist gebrochen. Der Gedanke, dass sein Sohn wegen eines Blickes, vielleicht wegen eines Lächelns sterben musste, kann er nicht akzeptieren. Mechaout hat ein langes Strafregister wegen Misshandlung der Familie, wurde deshalb 2015 geschieden, obdachlos und lebte von der Sozialhilfe. In Turin lebte er, seit er sechs war. Arbeitete als Koch, verlor aber wiederholt seinen Job, ging zurück nach Marokko und suchte Arbeit in Spanien. Im Jänner, ein Monat vor dem Mord, kam er nach Turin, wohnte in einem Obdachlosenheim und von der Sozialhilfe. Auch dort kam es zum Konflikt, die Behörde schaute weg.