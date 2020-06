Bild: Pixabay.com

Ein 23-jähriger aus Guinea wurde am Dienstagnachmittag bei einer Personenkontrolle am Ebertplatz in Köln auffällig: Er antwortete auf keinerlei Fragen der Polizeibeamten, weil er sich weigerte, den Mund zu öffnen. Als die Polizisten ihn dazu brachten, den Inhalt seiner Mundhöhle auszuspucken, kamen acht fertige Verkaufseinheiten Marihuana zum Vorschein.

Der Afrikaner war bereits kurz zuvor wegen Handelns mit Betäubungsmitteln am Ebertplatz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. In den vergangenen sechs Monaten soll er bereits viermal mit Drogen erwischt worden sein. Zudem ist er seit 2015 mehr als 50 Mal in NRW polizeilich in Erscheinung getreten.

Er soll dem Haftrichter vorgestellt worden sein.