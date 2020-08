Drogenstreit eskaliert wenig später in Wien-Meidling

Auch in einer Wohnung am Gürtel in Wien-Meidling (46% Ausländeranteil) reichten für einen Afghanen verbale Argumente nicht mehr aus.

Die Polizei fand gegen 2.30 einen 16-Jährigen mit Verletzungen im Kopfbereich und einen 22-Jährigen mit einer Stichverletzung im Oberkörper an der Adresse am Gaudenzdorfer Gürtel vor. Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll es in dem Streit um Drogen gegangen sein. Dabei soll der 16-jährige Afghane auf den 22-Jährigen eingestochen haben. Er wurde in der Wohnung festgenommen.

In der Wohnung fanden die Polizisten eine höhere Bargeldsumme, sowie vermutliche Suchtmittelrückstände, die genauso wie die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt wurden.