Der nächste Migrant mit gestohlenem Auto ging der Polizei bei Imst im Tiroler Oberland ins Netz.

„Bis hierher und nicht weiter kamen die schwedischen Reiter“ steht auf einer Kapelle in Kirchberg bei Kitzbühel und erinnert daran, dass die widerständigen Tiroler immer wachsam prüfen, wer sich in ihren Gefilden bewegt. Weitaus weiter westlich endete die Ausfahrt eines Afghanen (25) mit einem gestohlenen Untersatz. Bis dahin war er aber mutmaßlich von Hohenems (Bezirk Dornbirn/Vorarlberg) eine Weile unterwegs und machte sich weiter strafbar.

Dreister Autodieb prellte auch noch die Tankgebühr

Wie die Krone berichtet, dürfte der Afghane in der Stadt an der Schweizer Grenze gegen 5 Uhr morgens ein nicht zugelassenes Auto gestohlen haben. Dann montierte er auf dem Gefährt Kennzeichen, die er ebenfalls im „Fünf-Finger-Rabatt“ erworben hatte, und düste in Richtung Arlberg los.

Noch ehe er die Landesgrenze zu Tirol passierte, hielt er in Klösterle für einen Tankstopp an. Den zweistelligen Eurobetrag bezahlte er dort aber nicht – sondern fuhr nach der „Zechprelle“ einfach weiter. Bald darauf begann eine polizeiliche Fahndung nach dem mann.

Führerschein weg: Spritztour endet in Tirol

In der Nähe der Bezirksstadt Imst konnte die Exekutive den Afghanen nach über 100 Kilometern seiner Spritztour auf der A12 (Inntal Autobahn) nahe Imst aufhalten. Es kam zur vorläufigen Festnahme des mutmaßlichen Täters sowie zur Sicherstellung von Fahrzeug und Kennzeichen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Abnahme des Führerscheins an.

Zweiter ähnlicher Fall innerhalb einer Woche

Es ist nicht der erste ausländische Autodieb, der in dieser Woche für Schlagzeilen sorgt. Erst am Dienstag fuhr ein Migrant aus der berüchtigten Linzer Bahnhofsszene im Bezirk Urfahr-Umgebung beinahe einen Polizisten um. In den Abendstunden konnte er an seinem üblichen Milieu festgenommen werden und ergab sich dabei filmreif den Beamten – Wochenblick berichtete.