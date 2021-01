Bild: Freepik

Lehrer, Eltern und Kinder stoßen beim Homeschooling inzwischen massiv an ihre Grenzen. Der „Wochenblick“ hat mit mehreren verzweifelten Lehrern und Schuldirektoren in Oberösterreich gesprochen. Zu ihrem Schutz können wir den genauen Dienstort nicht erwähnen – und mussten die Namen redaktionell ändern.

Unser erster Gesprächspartner ist Direktor an einer Volksschule. Er berichtet von immensem Druck, der auf ihn und seine Lehrerkollegen von oben ausgeübt wird. Das Bildungsministerium schweigt. Wichtige Informationen erfährt der Schulleiter oft nur über die Nachrichten und Medien. Es ist bereits vorgekommen, dass er am Wochenende in die Schule geordert wurde, um die gelieferten Covid-Testkits vor Ort in Empfang zu nehmen.

Sinnbefreite Weisungen

Wie er die Testkits, laut Weisung, am darauffolgenden Montag an die Schüler verteilen sollte, die im Homeschooling sitzen, sagte ihm keiner. Der korrekte Ablauf wird vom SQM (School Quality Manager, früher Schulinspektor) genau überprüft. Eine Herausforderung ist auch die Betreuung der Kinder in der Schule. Besonders, wenn Abstandsregeln eingehalten werden sollen und gleichzeitig das Betreuungspersonal für die ausgedünnten Klassen fehlt.

Als Schulleiter gibt er die Anweisungen von oben an die Lehrer weiter und erntet inzwischen nur noch Ärger und Frust dafür. Rückfragen an die Bildungsdirektion bleiben unbeantwortet. Der Direktor bringt Verständnis auf: „Die können ja auch nicht anders.“ Jeder Tag wird zur Herausforderung. Normale Arbeitszeiten gibt es nicht mehr.

„Wir Lehrer müssen sieben Tage in der Woche erreichbar sein und auch am Wochenende alle Anrufe annehmen, falls plötzlich irgendeine Familie Corona-positiv ist. Ein Privatleben gibt es nicht mehr.“, so der Direktor. Spannend wird es auch, wenn Lehrer selber Kinder daheim im Homeschooling haben. Das ist eine doppelte Herausforderung.

Belastung für alle Seiten

Viele Kinder vereinsamen gerade völlig und die Erziehungsberechtigten drehen langsam durch. „Turnen und Werken im Distance Learning findet wenig Beliebtheit bei den Eltern“, lacht der Schulleiter. „Viele glauben, dass die Lehrer im Homeschooling auf der faulen Haut liegen und nur auf ihr Gehalt warten. Die Realität sieht anders aus. Die Lehrer haben ihre Leistungsgrenze erreicht und sind psychisch am Limit. Der Unterricht bedeutet Arbeit ohne Ende mit wenig Effekt.“ Auch für die Kinder ist das Distance Learning eine enorme Belastung. Neben dem Kontakt zu den Klassenkollegen fehlt daheim die nötige Unterstützung.

