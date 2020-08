Hunderte Ärzte protestieren: Basierend auf den harten Zahlen, gibt es keine Pandemie! Und sie fordern von der Politik: Wir wollen Beweise! Wer sind eure Experten? Wie lauten eure wissenschaftlichen Analysen?

Durch Corona und die damit verbundenen Maßnahmen ist nichts mehr so, wie es vorher war. Das bisher gewohnte Leben existiert seit Monaten nicht mehr.

Protest nimmt rasch an Fahrt auf

Unter der Ägide der Bekämpfung der Corona-Pandemie werden Grund- und Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt und Maßnahmen befohlen, die die Freiheiten des Einzelnen weiter einschränken.

Weißer Widerstand – Ärzte als Mutmacher

