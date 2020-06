Bild: JAY PAUL / REUTERS / picturedesk.com

Weltweite Denkmalstürze sollen mit der westlichen Welt, wie wir sie kennen, brechen. Unsere Kultur sei „strukturell“ rassistisch, argumentieren die „Black Lives Matter“-Demonstranten.

„Es ist leichter, alles herunterzureißen und zu bekritteln, als selbst etwas Positives vorzubringen.“, sagte Otto von Bismarck. Heute ist sein Denkmal in Hamburg mit roter Farbe bespritzt. Er sieht aus, als befände er sich mitten in einer blutigen Schlacht.

Abbruch oder Umbruch?

Mit dem Stürzen unserer Denkmäler soll mit allem, wofür die westliche Zivilisation steht, gebrochen werden. Unsere Kultur sei „strukturell rassistisch“ und müsse deswegen zerstört werden. Befördert wird dieser Geist ausgerechnet von den Universitäten.

Zum Geleit: Denkmalstürze zeigen nur die wahre Fratze

Denkmalstürze zeigen nur die wahre Fratze Auf einen Blick: Hunderte Migranten und Linke sorgen für wüste Zerstörungen

Hunderte Migranten und Linke sorgen für wüste Zerstörungen Wochenthema: Denkmalsturz – Der Bruch mit der Welt, wie wir sie kennen

Denkmalsturz – Der Bruch mit der Welt, wie wir sie kennen Österreich und die Welt: Wien – Denkmal für Karl Lueger beschmiert

Wien – Denkmal für Karl Lueger beschmiert Im Gespräch: Flüchtlingshelferin alarmiert uns

