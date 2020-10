Bild: Geld/Fotolia, akf; Wien/Pixabay

Bei der kommenden Wien-Wahl werden die Karten in der Bundeshauptstadt neu gemischt. Allzu viel Neues dürfte jedoch dabei nicht herauskommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die SPÖ ihre rote Bastion halten.

Und das trotz unzähliger Skandale, jahrzehntelanger Misswirtschaft in vielen Bereichen, zunehmender Überfremdung und häufiger Rechnungshofkritik.

Werbung

Kampf um Wien

Dabei regiert die SPÖ Wien seit nunmehr fast 75 Jahren durchgängig, unter Theodor

Körner ab 1945 – damals noch als Sozialistische Partei Österreichs – über Helmut Zilk, der mutmaßlich für die Tschechoslowakei spionierte und in dessen Amtszeit die SPÖ den Schritt von sozialistisch zu sozialdemokratisch ging, bis zum heutigen Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.

Liebe Leser: Bleiben Sie mit unserer aktuellen Ausgabe INFORMIERT!

Top-Themen und interessante Artikel in der neuen Ausgabe:

Zum Geleit: Ein echter Wiener geht nicht unter … oder?

Ein echter Wiener geht nicht unter … oder? Auf einen Blick: Eifler lässt sich nicht kleinkriegen

Eifler lässt sich nicht kleinkriegen Österreich und die Welt: Milliardäre werden noch reicher

Milliardäre werden noch reicher Wochenthema: Das wird die letzte Wahl werden bei der Wiener in Mehrheit sind

Das wird die letzte Wahl werden bei der Wiener in Mehrheit sind Mediathek: Der „Wochenblick“ als medialer Trendsetter

In der österreichischen Medienlandschaft gibt es bis auf den „Wochenblick“ fast keinen wirklichen Widerstand. In Zeiten der Corona-Krise ist es besonders für kleinere Medien schwierig zu überleben, da einerseits die Werbung sehr stark einbricht und andererseits die Kosten steigen, denn in ungewissen Zeiten will das Informationsbedürfnis der Bevölkerung selbstverständlich mit verlässlichen Informationen gestillt werden. In den vergangenen Wochen erreichten zahlreiche Leserbriefe die „Wochenblick“-Redaktion und zeigen, dass der „Wochenblick“ mit seiner Berichterstattung einen krisensicheren Kurs fährt. Unterstützen Sie, liebe Leser, weiterhin den „Wochenblick“ in Zeiten der Corona-Krise. WIR sind auf IHRE Hilfe angewiesen! Empfehlen Sie uns ihren Freunden, Verwandten und Bekannten.

Komplette Artikelserie in der aktuellen Ausgabe:

Bestellen Sie gleich die aktuelle Ausgabe unter [email protected] mit dem Betreff Ausgabe 38/2020, zusätzlich erhalten Sie auch noch 3 Wochen lang den Wochenblick GRATIS.

Mit einem gratis Schnupperabo erhalten Sie die nächsten 4 Wochen alle spannenden Artikel komplett und kostenlos nach Hause geliefert!