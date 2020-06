Bild: Flickr, Cory Doctorow, CC BY-SA 2.0

Der 21-jährige Student Balin Brake verlor sein linkes Auge im Zuge der „Black Lives Matter“-Proteste in Indiana. Die Polizei hatte ihn mit einem Tränengas-Projektil getroffen. Sein Verlust sei „nur ein kleiner Kollateralschaden in dem Kampf, den wir führen“, lässt er seine andächtigen Follower auf Twitter wissen. Brake ist weiß – und keine Ausnahme.

US-Präsident Donald Trump möchte die linksextreme „Antifa“ zur terroristischen Organisation erklären. Aber auch in Europa übt diese rohe politische Gewalt aus – und ist dabei bestens vernetzt.

Stiefeltruppen des linken Establishments

Gewalt ist ein häufiges politisches Mittel der Antifa. Besonders Deutschland ist ein fruchtbarer Boden für rabiate Gruppen, Hamburg und Leipzig gelten als Hochburgen der Szene. Sie profitiert von ihrer Akzeptanz im linken akademischen und kulturellen Betrieb.

