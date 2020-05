Vor wenigen Wochen galt Österreich aufgrund der rigorosen Lockdown-Maßnahmen noch als das Musterbeispiel für die Corona-Bekämpfung in Europa. Während aber nun die Kritik am Lockdown-Modell immer lauter wird, lobt die WHO den schwedischen Sonderweg. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, heißt es. Werden das die Schweden sein?

Österreich hat im Vergleich mit Schweden bedeutend mehr Intensivplätze zur Verfügung, dennoch fürchtete man eine rasche Überbelastung unseres Gesundheitssystems. Angesichts der guten Kapazitäten ist das Überleben der strengen Maßnahmen angebracht.

Werbung

Liebe Leser: Bleiben Sie mit der aktuellen Ausgabe INFORMIERT!

Top-Themen und viele weitere in der aktuellen Ausgabe:

Linz soll besonders viele Flüchtlinge aufnehmen

Schwangere mussten Untersuchungen verschieben

Mundschutz ist im Freien nicht unbedingt notwendig

Bill Gates – ein Mann kontrolliert die WHO

Mutige Tierschützer aus Freistadt retteten in Linz einen Schäferhund

Telegram vom Mainstream verteufelt

In der österreichischen Medienlandschaft gibt es bis auf den „Wochenblick“ fast keinen wirklichen Widerstand. In Zeiten der Corona-Krise ist es besonders für kleinere Medien schwierig zu überleben, da einerseits die Werbung sehr stark einbricht und andererseits die Kosten steigen, denn in ungewissen Zeiten will das Informationsbedürfnis der Bevölkerung selbstverständlich mit verlässlichen Informationen gestillt werden. In den vergangenen Wochen erreichten zahlreiche Leserbriefe die „Wochenblick“-Redaktion und zeigen, dass der „Wochenblick“ mit seiner Berichterstattung einen krisensicheren Kurs fährt. Unterstützen Sie, liebe Leser, weiterhin den „Wochenblick“ in Zeiten der Corona-Krise. WIR sind auf IHRE Hilfe angewiesen! Empfehlen Sie uns ihren Freunden, Verwandten und Bekannten.

Derzeit haben wir ein „Corona-Abo“ eingerichtet, wo neue Abonnenten für zehn Wochen um nur 3,- Euro den „Wochenblick“ lesen können. Wenn Sie jemanden kennen, den das interessieren würde, dann erzählen Sie diese Information gerne weiter. Das „Corona-Abo“ um 3,- Euro kann per Mail in unserem Sekretariat unter [email protected] bestellt werden.

Komplette Artikelserie in der aktuellen Ausgabe:

Bestellen Sie gleich die aktuelle Ausgabe unter [email protected] mit dem Betreff Ausgabe 14/2020, zusätzlich erhalten Sie auch noch 3 Wochen lang den Wochenblick GRATIS.

Mit einem gratis Schnupperabo erhalten Sie die nächsten 4 Wochen alle spannenden Artikel komplett und kostenlos nach Hause geliefert!