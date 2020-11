Bild: Hintergrund/Pixabay; Merkel/Wikimedia, Bernhard Ludewig, Finnish Parliament, CC BY 2.0; Geldhand/Freepik; Bildkomposition "Wochenblick"

Kurz will die sogenannte Hackler-Regelung, nach der vor allem Schwerarbeiter nach 45 Jahren abschlagsfrei in Pension gehen können, auslaufen lassen. Der Staat müsse finanzierbar bleiben. Da bietet es sich an, nachzusehen, auf welch großem Fuß die Politiker in Österreich und Deutschland leben, während sie beim einfachen Volk sparen wollen …

Das Volk lässt sich seine Vertreter einiges kosten – heimische Spitzenpolitiker verdienen im internationalen Vergleich außerordentlich gut. Basis für die meisten Politikergehälter ist jenes der Nationalratsabgeordneten. Im Jahr 2020 verdienten sie knapp 9.092 Euro brutto im Monat – nach Abzug von Steuer und Sozialversicherung bleiben ihnen immer noch mehr als 5.100 Euro übrig.

Riesige Einkommensschere

Man könnte die Zahlenspiele endlos weiterspinnen, wichtig ist aber der Bezugswert. Denn das mittlere Einkommen der etwa 4,5 Millionen unselbstständig Erwerbstätigen in Österreich betrug 2018 laut Statistik Austria gerade einmal 2.032,78 Euro im Monat oder knapp über 1.500 Euro netto. Ein Jahr zuvor stellte ein Artikel der „Presse“ heraus, dass selbst unter männlichen Arbeitern – jenen, die die Hackler-Regelung am ehesten betrifft – der durchschnittliche Bruttoverdienst bei 1.834 Euro stand – einem Fünftel eines Nationalrats- und einem Zwölftel des Kanzlergehaltes.

Beim „großen Bruder“ ist das kaum anders. Jeder dritte deutsche Vollzeit-Beschäftigte muss mit weniger als 2.400 Euro brutto auskommen – bei der großen Abgabenlast in Deutschland bleiben etwa 1.600 netto übrig. Allerdings nur zwölfmal im Jahr, im Gegensatz zu Österreich ist ein fixes Urlaubs- und Weihnachtsgeld die Ausnahme. Was wie ein riesiges Plus für die deutschen Arbeitnehmer aussieht, sind also weniger als 30 Euro im Monat mehr – und da sind eklatante Gehaltsunterschiede zwischen „alten“ und „neuen“ Bundesländern nicht eingepreist.

