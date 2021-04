Bild: Freepik

Wochenblick ist mit Sicherheit eines der wenigen Medien, die den tatsächlichen Hintergründen der SARS-CoV-2 ‚Pandemie‘ schon seit einem Jahr größte Bedeutung beimessen.

Diese Themen gelten im offiziellen Narrativ der Mainstream-Medien als absolut tabu und werden bestenfalls als krude Verschwörungstheorien lächerlich gemacht, ansonsten aber totgeschwiegen. In den sozialen Medien unterliegen sie bekannterweise einer systematischen Zensur.

Bedrohliches SPARS-Strategiepapier als Blaupause?

Damit sind wir mitten im Thema SPARS. Am 28.03.2021 hat Wochenblick unter dem Titel „Die SPARS-Pandemie 2025-2028: Die Büchse der Pandora“ ein ganz offen vor unseren Augen zur Anwendung kommendes Werkzeug zur ‚Wahrheitskontrolle‘ identifiziert. SPARS ist ein fiktives Pandemie-Scenario, das vom Johns Hopkins Center (CHS) und dessen Geldgeber, der Bill & Melinda Gates Foundation in den Jahren 2025-2028 angesiedelt wird.

Das diesbezügliche Strategiepapier vom 05.03.2020(!) konzentriert sich dabei detailliert auf Methoden der Meinungskontrolle während der ‚Pandemie‘. Dabei geht es darum, einen „Mechanismus um Kommunikationsstrategien zu entwickeln“, mit denen Behörden, Medien, Werbung, Organisationen (natürlich auch soziale Medien) jeden Widerstand gegen die globalen ‚Maßnahmen‘ brechen können. Dieser Mechanismus läuft jetzt in den Jahren 2020/2021 – exakt wie im Strategiepapier beschrieben, vor unseren Augen ab.

Corona als ominöse „Disease X“

Schon in den Jahren 2000-2010 haben sich gewisse Kreise in der WHO und der Weltbank immer wieder mit Pandemie-Szenarien beschäftigt, globale Warnungen ausgegeben und die mangelnde Vorbereitung der Welt auf die mögliche pandemische Ausbreitung neuer Viren betont. Dies mündete 2015 in die von der Bill & Melinda Gates Foundation mitbegründete CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), die am World Economic Forum in Davos 2017 nochmals offiziell gegründet wurde.

Die zentrale Aufgabe der CEPI war die Bereitstellung von Impfstoffen „zum Zeitpunkt des Ausbruches“ für eine WHO-Liste von gefährlichen Virenerkrankungen, die Nationen lahmlegen könnten. Diese Liste wurde jährlich adaptiert und enthielt z.B. Ebola, SARS, MERS, Zika, Lassa-Fieber, Marburg-Virus, Rift Valley-Fieber, und Nipah-Virus. Im Februar 2018 wurde dieser WHO-Liste ein Platzhalter mit der Bezeichnung „Disease X“ hinzugefügt ‚Disease X‘ sollte für ein hypothetisches, unbekanntes Pathogen stehen, dass eine zukünftige Epidemie auslösen könnte. Sehr schnell nach Auftreten der ersten Fälle in Wuhan war klar: SARS-CoV-2 ist Disease X.

