Als damals Ende Februar, Anfang März 2020 die Zahlen aus dem 1,4 Milliarden-Reich China und anderen asiatischen Staaten bereits auf dem Tisch lagen, war schnell erkennbar, dass dort die ‚Infektionszahlen‘ wieder stark rückläufig waren, nachdem sie nirgends auch nur annähernd die bedrohlichen Werte einer echten Epidemie erreicht hatten.

Aber nur sehr wenige Politiker, Regierungen, Ärzte, Epidemiologen und Wissenschaftler haben in dieser Phase ihre Stimme erhoben. Einige Ausnahmen, wie Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi oder der schwedische Premier Steffan Lövfen und der tansanische Präsident John Maguguli haben sich öffentlich gegen die globale Agenda gestellt, die ja bereits in den Jahren davor bei gehypten ‚Pandemien‘ wie SARS, Vogel- und Schweinegrippe ganz klar erkennbar war.

Ein Präsident gegen globale Drahtzieher

Auch Präsident Alexander Lukaschenko stellte sich von Anfang an gegen die globalen Drahtzieher und auf die Seite seiner weißrussischen Bürger. Anstatt sein Land mit einem zur apokalyptischen Seuche aufgeblasenen grippalen Atemwegsinfekt in Angst und Panik zu versetzen, hat er bei vielen Gelegenheiten, wie Regierungssitzungen und Interviews, z.B. bei einem Eishockeyspiel, seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, dass von Covid19 keine erhöhte Gefahr ausgeht.

Das ging natürlich gar nicht, dass ein europäisches Land aus dem Covid-Gleichschritt ausschert. Völlig fassungslos gaben sich unsere „Qualitätsjournalisten“, als auch noch Ende März, Anfang April 2020 in Weißrusslands öffentlichem Leben völlige Normalität herrschte: „Die Geschäfte, Restaurants und Bars haben geöffnet, die weißrussische Premier Liga wird unverändert vor Zuschauern in den Stadien weitergespielt, kaum ein Mensch trägt Maske.“

Herkömmliche Medien schossen sich auf Sonderweg ein

Dies, obwohl in Deutschland gerade am 25. März 2020 vom Bundestag eine „epidemische Situation nationaler Tragweite“ beschlossen wurde und katastrophale, drastische Maßnahmen zur Bekämpfung bereits ohne Rücksicht auf Verluste angelaufen waren. Ntv interviewte Lukaschenko am 30. März 2020 bei einem Eishockeyspiel, an dem er auch selbst als Spieler teilnahm, und zitiert ihn hörbar entsetzt mit „Corona ist keine Pandemie, sondern eine Psychose“.

Und natürlich soll Lukaschenko angeblich auch „Verschwörungstheorien“ verbreitet haben, dass „Politiker in der ganzen Welt die Lage für ihre Zwecke genutzt haben“, und dass „das Virus von Menschenhand gezüchtet wurde“. Da nicht sein kann, was nicht sein darf, wurde in den folgenden Monaten internationaler Druck auf Weißrussland ausgeübt, um Maßnahmen wie Shutdowns, Quarantänemaßnahmen, Isolation und Ausgangssperren umzusetzen.

