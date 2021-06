Der Begriff „Homeschooling“, wie er mit Beginn der Corona-Krise eingeführt wurde, bezeichnet die vorübergehende Art des Distance Learning, also des ortsungebundenen Unterrichts während der Schließung der Schulen. Dass in Österreich allgemein die Möglichkeit zum Homeschooling besteht, wissen nur die wenigsten und so bleibt das Kind notgedrungen in der Schule. In Österreich gibt es keine Schul-, sondern eine (Aus-) Bildungspflicht. Denn im Jahre 1774 wurde unter Maria Theresia die sogenannte Unterrichtspflicht eingeführt.

Wichtige Vernetzung