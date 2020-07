Bild: MARCO LONGARI / AFP / picturedesk.com

Südafrika feiert sich als bunte und friedvolle Regenbogennation. Tatsächlich aber explodiert im 58-Millionen-Einwohner-Land die Kriminalität. Vergewaltigungen und Morde zeugen vom rassistischen Hass der Schwarzen auf Weiße.

Die Weißen sind mit neun Prozent der Bevölkerung eine Minderheit. Seit Ende des Apartheid-Regimes 1994 wurden bereits 80.000 von ihnen ermordet. Vor allem weiße Farmer werden zum Opfer brutaler, rassistischer Verbrechen. Kürzlich starb im kleinen Ort Impendle eine 71-Jährige an einem Herzinfarkt, nachdem man sie unter Androhung von Waffengewalt zwang, die Vergewaltigung ihrer drei Enkel mitanzusehen.

Schwer umkämpfte Burenstaaten

Auch die spannende und harte Geschichte der Buren in Südafrika ist wechselhaft – und untrennbar mit ihrem Land verbunden, seit 1652 die erste holländische Proviantstation am Kap der Guten Hoffnung entstand, das spätere Kapstadt.

Zum Geleit: Gewalt gegen Weiße wird überall legitimiert

Gewalt gegen Weiße wird überall legitimiert Auf einen Blick: Gewalt gegen Gotteshäuser als Dauerproblem in Frankreich

Gewalt gegen Gotteshäuser als Dauerproblem in Frankreich Wochenthema: Südafrika – Wo Weiße Freiwild sind

Südafrika – Wo Weiße Freiwild sind Österreich und die Welt: Große Pleiten-Welle droht im Herbst

Große Pleiten-Welle droht im Herbst Analyse: „Wochenblick“ berichtet, was der ORF verschweigt

