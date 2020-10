Bild: Pixabay

Der Südtiroler Platz am Salzburger Hauptbahnhof gilt seit Jahren als Brennpunkt. Körperverletzungen, aggressives Betteln und Pöbeleien stehen an der Tagesordnung. Besonders skurril mutet ein dementsprechender Vorfall von Samstag an. Ein Albaner wollte in ein Schnellrestaurant einbrechen und bekam letztlich eine Ladung Pfefferspray ab.

Am Samstag wollte ein erst 15-jähriger Albaner gegen 22.15 Uhr noch eines der beiden Schnellrestaurants am Hauptbahnhof besuchen. Das Fastfood-Lokal hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits geschlossen. Das wollte der Albaner jedoch nicht einsehen und so versuchte er trotzdem in das Schnellrestaurant und so möglicherweise zu seinem „Happy Meal“ zu gelangen.

Hungriger Albaner schlug um sich

Ein 47-jähriger Österreicher schritt ein und versuchte den Albaner vom mutmaßlichen Einbruch in das Lokal abzuhalten. Der hungrige Albaner ließ sich das nicht gefallen, schlug um sich und trat mit beiden Füßen auf den Österreicher ein.

Brennpunkt Südtiroler Platz:

Pfefferspray gegen Albaner

Doch dann kam die Wendung: Der Österreicher fühlte sich bedroht und verwendete gegen den Angreifer einen von ihm mitgeführten Pfefferspray. Der Albaner wurde dabei leicht verletzt und von der Rettung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht.

Der 47-Jährige blieb unverletzt, gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.