Aktuelle Ausgabe: Die 20 größten Kriegstreiber

Geradewegs in die Eskalation: Politiker, Journalisten & andere öffentliche Figuren heizen den Konflikt in der Ukraine immer weiter an. Man rüstet das Regime eines korrupten Landes auf, um die geopolitischen NATO-Interessen durchzudrücken.

Zum Schaden Europas hetzen sie weiter in Richtung eines Dritten Weltkriegs. Damit ihre Kriegstreiberei nicht unhinterfragt bleibt, nennen wir Schlachtross und Reiter zwischen Washington, Brüssel & Kiew. Ob es nun “Offshore-Diktator” Wolodymyr-Selenski, Pöbel-Diplomat Andrij Melnyk oder Ursula “Flinten-Uschi” in Brüssel ist: Sie tragen alle dazu bei, dass der Frieden in Europa in weite Ferne rückt.

Sie drehen an der Eskalationsspirale

Wochenblick beleuchtet 20 jener Personen, die sich am meisten für die westliche Kriegstreiberei in der Ukraine verdingte. Das Portfolio reicht von offen globalistischen Staatschefs wie Joe Biden, Liz Truss, Mette Frederiksen, Sanna Marin oder Kaja Kallas bis hin zur vermeintlichen Hoffnung italienischer Patrioten, Giorgia Meloni – die unlängst dem Selenski-Regime die Treue schwor. Ebensowenig fehlen dürfen deutsche Spitzenpolitiker von Annalena Baerbock über Karl Lauterbach bis zur FDP-Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Manchmal – wie im Fall Polens – sind es ganze Länder, die eskalieren. In anderen Fällen, wie bei Ex-US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland agieren die Personen im Hintergrund. Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle der Medien wie der Springer-Presse oder der Publizistin Liane Bednarz, die für die Verteidigung der Ukraine sogar “den Atomtod” sterben würde. Dass EU-Vize Josep Borrell oder NATO-Chef Jens Stoltenberg in Richtung Krieg hetzen, überrascht kaum. Doch auch Kanzler Karl Nehammer & Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) treten die Neutralität mit Füßen.

Top-Themen & interessante Artikel der aktuellen Ausgabe

Wochen-Blick: Auch ohne Krieg am Ende

Auch ohne Krieg am Ende Österreich und die Welt: Eine nie gesehene Migrationswelle überrollt still & heimlich Österreich

Eine nie gesehene Migrationswelle überrollt still & heimlich Österreich Wochenthema: Die 20 größten Kriegstreiber

Die 20 größten Kriegstreiber Im Gespräch: Beatrice Hubner (Löwenmamas): “Corona-Tests an Schulen müssen gestoppt werden

Beatrice Hubner (Löwenmamas): “Corona-Tests an Schulen müssen gestoppt werden Aus der Heimat: Der Energiepreis bremst die Salzproduktion aus

Der Energiepreis bremst die Salzproduktion aus Reportage: St. Georgener stinksauer: Asylantenlager übervoll und Zelte müssen weg

St. Georgener stinksauer: Asylantenlager übervoll und Zelte müssen weg Reportage: Grippe gefährlicher als COVID-19-Infekt

Grippe gefährlicher als COVID-19-Infekt Mediathek: Komiker-Duo narrte Selenski-Minister: Ukraine gab Anschlag auf Krim-Brücke zu

Komiker-Duo narrte Selenski-Minister: Ukraine gab Anschlag auf Krim-Brücke zu Widerstand: Der Druck im Kessel steigt stetig

