Aktuelle Ausgabe: Tech-Diktatur & totale Kontrolle

In den vergangenen zwei Jahren ließen die globalistischen Eliten zusehends die Masken fallen. Corona diente ihnen und ihren polit-medialen Handlangern dabei lediglich als ein Hebel, um die Menschen zu kontrollieren und auf Schritt und Tritt zu überwachen. Es ist ein Puzzleteil eines Masterplans, der in der totalen Enteignung und Unterjochung der Bürger als willenloses Humankapital gipfeln sollte. Wer glaubt, dass die Sache damit beendet ist, irrt. Sie haben noch viele Stellschrauben im Talon, um die Daumenschrauben anzuziehen.

Ehe „Great Reset“-Architekt Klaus Schwab sein gleichnamiges Buch herausbrachte, hielten ihn viele für einen visionären Greis, dessen Weltwirtschaftsforum (WEF) die Mächtigen zum Privatvergnügen in die Schweizer Alpen nach Davos lud. Etwas Schlaglicht erhielt die Mauschelei im Hinterzimmer nur, als Klima-Greta mit ihren Jüngern anrückte. Dabei wurde dort längst der radikale Welt-Umbau besprochen: Weg von Nationalstaaten, von der Freiheit der Einzelnen – hin zum Machtausbau globaler Eliten. Der Traum der „Davokraten“ ist die Schaffung eines neuen Menschen, einer neuen Weltordnung.

Die digitale Gefahr

Sie nennen es die „Vierte Industrielle Revolution“: Eine Verschmelzung von Mensch und Maschine soll, wie das WEF auf seiner Homepage wirbt, alle Technikgeräte im menschlichen Körper vereinen. Verbündete bringen sich bereits in Stellung: Raiffeisen wirbt mit der Idee eines App-Stores für Hirn-Chips, Tesla-Chef Elon Musk baut seinen bereits. Eine britische Zeitung schreibt: „Die Technologie könnte die Weise ändern, wie wir kommunizieren, lernen und Sex haben.“ Facebook-Gründer Mark Zuckerberg träumt vom „Metaversum“: Rauf die Virtual-Reality-Brille, das ganze Leben am kurzen, digitalen Weg erledigen.

Xiao Liu, Mitglied des WEF-Zentrums für die „Vierte Industrielle Revolution“, schrieb im Juni 2020: „Wir treten in die Ära des ‚Internets der Körper‘ ein: Wir sammeln unsere Körperdaten über eine Reihe von Geräten, die implantiert, verschluckt oder getragen werden können.“ Schon heute ist Bezahlung in russischen U-Bahnen per Gesichtserkennung möglich. Der hohe Preis für die Utopie ist die Total-Überwachung, wie der Chinese vom Sozialkredit-System seiner Heimat wissen müsste.

Politik soll rasch umsetzen

Für Dissidenten ergeben sich dadurch bereits bei alltäglichen Dingen wie Bankgeschäften neue Hürden. Der Traum der „Smart City“ könnte schnell zum Albtraum werden. Radikale Aktivisten träumen sie als austauschbaren „Nicht-Ort“, in dem Konsumdaten demokratische Wahlen ersetzen. Der Hebel dafür ist die „Agenda 2030“ der Vereinten Nationen (UNO). Ihre 17 Nachhaltigkeitsziele (SDG) sollen alle Länder umsetzen. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist Feuer und Flamme: Die SDG seien „ein Mega-Instrument, vernetzt zu denken“. Im Nationalrat zeigte sie stolz ihre „Agenda 2030“-Nadel.

Top-Themen & interessante Artikel der aktuellen Ausgabe

Wochen-Blick: Widerstand ist wichtiger denn je

Widerstand ist wichtiger denn je Österreich und die Welt: Mikl’Drangheta & Sobo-Nostra? Chats & Postenschacher im schwarzen Ressort

Mikl’Drangheta & Sobo-Nostra? Chats & Postenschacher im schwarzen Ressort Wochenthema: Besitzlos, kontrolliert, glücklich? / Werkzeugkasten der Eliten für alle Fälle: Die DARPA

Besitzlos, kontrolliert, glücklich? / Werkzeugkasten der Eliten für alle Fälle: Die DARPA Im Gespräch: Freiheitsbewegung von Ebensee: Der Impf-Zwang treibt alle auf die Straße

Freiheitsbewegung von Ebensee: Der Impf-Zwang treibt alle auf die Straße Aus der Heimat: Inflation ausbremsen: Wie man mehr aus dem Gelde macht

Inflation ausbremsen: Wie man mehr aus dem Gelde macht Im Gespräch: WB-Anwalt klärt auf: Zeit-Gewinn wichtig im Kampf gegen die Impfpflicht

WB-Anwalt klärt auf: Zeit-Gewinn wichtig im Kampf gegen die Impfpflicht Wissenschaft: Erschreckender Anstieg von Erkrankungen bei US-Streitkräften

Erschreckender Anstieg von Erkrankungen bei US-Streitkräften Mediathek: Nie wieder rat- & sprachlos: Experte Dr. Braun lehrt die Rhetorik-Kniffe für alle verständlich!

Nie wieder rat- & sprachlos: Experte Dr. Braun lehrt die Rhetorik-Kniffe für alle verständlich! Unsere Leute: Corona-Beschränkungen haben viele Existenzen vernichtet. Unternehmensberaterin: “Ich bin fertig mit dieser Welt…!”

