Evangelische Kirche räumt Berliner Seniorenheim für Flüchtlinge

Dieser Beitrag von Daniel Mattisek erschien zuerst auf AUF1.INFO

Die Vertreibung deutscher Mieter zugunsten von Migranten setzt sich mit kaltschnäuziger Herzlosigkeit und unerbittlicher Härte fort. Nun müssen auch in Berlin-Wedding Einheimische für – in diesem Fall ukrainische Flüchtlinge – weichen. Betroffen sind 110 Bewohner eines Seniorenwohnheims, das ausgerechnet von der evangelischen Diakonie betrieben wird.

Bereits letzte Woche wurde 40 Bewohnern von Wohnungen einer städtischen Wohnbaugesellschaft im baden-württembergischen Lörrach eiskalt mitgeteilt , dass sie ukrainischen Flüchtlingen zu weichen hätten. Zuvor wurden auch andernorts Mieter aus demselben Grund gekündigt, und diese teilweise, wie in Stuttgart, regelrecht aus ihren Wohnungen gemobbt. Nun trifft es ein Altenpflegeheim im Berliner Bezirk Wedding . Dort wurde 110 Senioren brutal gekündigt, um, wie es im zugehörigen Schreiben heißt, die „Plätze für mehrfach traumatisierte Schutzbedürftige“ ab Ende 2022/2023 zu „erweitern“. Was den Skandal perfekt macht, ist in diesem Fall, dass das Heim auch noch von der Diakonie und damit von der Evangelischen Kirche (EKD) betrieben wird, die damit einmal mehr ihre abgrundtiefe Verlogenheit wie auch ihre Profitgier unter Beweis stellt.

Lukrative Schlepper- und Flüchtlings-Industrie

Denn tatsächlich geht es hier nur ums Geld: Die Unterbringung von Migranten ist durch die riesigen staatlichen Zuschüsse längst wesentlich lukrativer als die von pflegebedürftigen Senioren. Wohl nicht zuletzt deshalb beteiligt sich die EKD seit Jahren sogar mit einem aus Kirchensteuern finanzierten Schiff an der illegalen „Seenotrettung“ . Damit fördert sie de facto den Menschenhandel und das Schlepperunwesen, sorgt zugleich aber auch für finanziell rentablen Nachschub für die von ihr wesentlich mitbetriebene deutsche Sozialindustrie.

Der von der Senioren-Ausquartierung betroffene Berliner Gebäudekomplex umfasst neben dem Pflegeheim auch noch eine ambulante Pflegestation und ein Seniorenwohnheim. All dies gehört jedoch bald der Vergangenheit an. Die alten Menschen müssen sehen, wo sie ab 2024 unterkommen. Der Mietvertrag des Berliner Pflegeheims hätte eigentlich bis 2031 laufen sollen, früher war sogar von einer Option auf Verlängerung die Rede gewesen.

Statt „Eigenbedarf” plötzlich Flüchtlings-Unterbringung

Doch bereits 2021 meldete die Diakonie „Eigenbedarf“ an, und einigte sich auf eine „Gebäudenutzung“ bis Ende 2024. In der von einem Pfarrer verfassten Stellungnahme ist nun jedoch von diesem Eigenbedarf gar nicht mehr die Rede – sondern lediglich von einer „Schließung“ des Pflegeheims. Auch die „jahrzehntelange Erfahrung“ in der Geflüchteten-Arbeit wird betont. Eine offizielle Kündigung vermied man hinterhältigerweise, weil diese zur Unterbringung von Migranten rechtlich schwer durchsetzbar gewesen wäre.

Letztlich musste das Heim nachgeben. Lediglich eine Nutzung um ein weiteres Jahr konnte herausgeschlagen werden. Allerdings musste knapp die Hälfte der Bewohner das Heim bereits Ende letzten Jahres verlassen. „Pflegebedürftige Senioren vor die Tür setzen, die ihr ganzes Leben lang immer brav Kirchensteuer gezahlt und Kollekten gegeben haben, ist keine schöne Angelegenheit“, erklärte einer der Angehörigen.

Skrupellos und unchristlich

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Die EKD hat nicht die geringsten Skrupel, 110 pflegebedürftige Senioren vor die Tür zu setzen, weil sie mit der Unterbringung von Migranten mehr Geld verdienen kann.

Sogar für die Maßstäbe der ehemals „großen Kirchen“ in Deutschland, die sich schon während der Corona-Hysterie damit überboten, den staatlichen Beschränkungen nach- oder sogar zuvorzukommen, stellt die hemmungslose aktive Beteiligung an der Flüchtlings-Geldmaschine einen neuen moralischen Tiefpunkt dar – und eine erneute Pervertierung des christlichen Barmherzigkeits-Gebots.

Zum Autor: Daniel Matissek ist Journalist mit pfälzischen Wurzeln, arbeitet neben für AUF1 auch für diverse deutschsprachige freie Medien (unter anderem „Journalistenwatch.com“). Gründungsherausgeber des Blogs „Ansage.org“. Schwerpunktthemen: Migrationspolitik, politischer Extremismus, Demokratie und Medienlandschaft. Freund differenzierter Zwischentöne, aber gerne auch leidenschaftlicher Polemiker. Devise: „Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos; es könnte aber auch umgekehrt sein.“