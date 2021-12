Großes Engagement trotz Corona-Pandemie

Von den Mädchen und Burschen der oberösterreichischen Landjugendgruppen, deren Aktionismus auch die Pandemie nicht zu bremsen vermochte, könnten sich so manche Altersgenossen in den Städten eine Scheibe abschneiden. Statt faul herumzusitzen, wird bei den Leuten am Land fest geklotzt.

Durchschnittlich treffen sich Oberösterreichs Landjugendliche 65-mal im Jahr zu gemeinsamen Aktivitäten, erklärt deren Leiter und Koordinator Thomas Pürstinger, der auch stolz auf seine Mitglieder ist, vor allem wegen ihres Zusammenhalts auch in einer Krisensituation. Trotzdem konnte die Landjugend (LJ) in diesem Jahr bei Einhaltung aller Vorschriften und Regeln wieder beeindruckende 15.000 Gemeinschaftsaktivitäten auf die Beine stellen.

Aktiv auch in der Krise

“Diese reichen von Gruppenabenden und Stammtischen über sportliche und kulturelle Aktivitäten bis hin zu verschiedensten Wettbewerben und Veranstaltungen”, erläutert Pürstinger.

Da man ein derart großartiges Engagement auch ausreichend würdigen wolle, werden bei der “Galanacht der Landjugend” am 8. Jänner 2022 die aktivsten LJ-Gruppen jedes Bezirks ausgezeichnet, was wegen der Corona-Pandemie allerdings online erfolgt.

Den aktivsten LJ-Gruppen gratuliert Thomas Pürstinger zu ihrem Erfolg und freut sich schon auf das neue Jahr!