Kennst auch du den Hampelmann?

Wochenblick-Leser CC Meir hat sich dazu hinreißen lassen, einen Liedtext zu verfassen. Passend zur Melodie des Kinderliedes “Es klappert die Mühle am rauschenden Bach” hat Meir seinen Text “zeitgemäß” auf den allseits beliebten deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach gedichtet.

Ein Liedtext von CC Meir

Nach der Melodie „Es klappert die Mühle am lauter Bach“

Es sabbelt die Pfeife bei Tag und bei Nacht.

schwätz schwatz

Bei Tag und bei Nacht dieser Schwätzer stets wacht.

schwätz schwatz

Heut stammelt er jenes und morgen dann dies

Hört man diesen Schwachsinn, dann fühlt man sich mies

schwätz schwatz, schwätz schwatz, schwätz schwatz

Wenn du machst mal wieder die Glotzkiste an,

zipp zapp

dann labert da andauernd der Hampelmann.

zipp zapp

Die Zähne verrottet, irr schaut er dich an,

entwich er der Klappse? Das fragst du dich dann.

zipp zapp, zipp zapp, zipp zapp

Mit Panikmache hat weit er´s gebracht.

oh nee

Ja, solche Nieten sind jetzt an der Macht!

oh nee

Wie war das möglich, dass der avanciert?

Ward der denn auch von Big Pharma geschmiert?

Oh nee, oh nee, oh nee!

Er hetzt und er droht uns, was ist wohl der Sinn?

o weh

Gleich kommt die Mutante, die rafft dich dahin!

o weh

Lass dich ganz schnell spritzen und boostern auch dann,

sonst kommen die Greifer und dann bist du dran!

O weh, o weh, o weh!

Bist du auch genesen, das nützt dir nicht viel!

ätsch ätsch

Dass alle gespritzt sind, ja das ist das Ziel…

ätsch ätsch

Ja, asozial bist du jetzt, du Ego-Schwein!

Denn ohne den Pieks kommst du nirgends mehr rein!

Ätsch ätsch, ätsch ätsch, ätsch ätsch!

Sonst kriegt ja Big Pharma nicht all unser Geld

oh je

ja, sogar ein Ugur ist jetzt hier ein Held.

oh je

Wie kommt es, dass diese Kretins uns regier´n

und solche Figuren die Leut schikanier´n?

Oh je, oh je, oh je!