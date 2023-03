Kinderschänder verurteilt

Dieser Beitrag von Daniel Mattisek erschien zuerst auf AUF1.INFO

Am Dienstag verurteilte das Kölner Landgericht den 45-jährigen „Kinderschänder von Wermelskirchen“ Marcus R. wegen schweren sexuellen Missbrauchs in 84 Fällen zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft mit Sicherungsverwahrung. Indirekt zeigt auch dieser Fall wieder, wie die Abgründe der queer-bunten Frühsexualisierung von Kindern und die Zerstörung der klassischen Kernfamilie hierzulande geradezu paradiesische Verhältnisse für Pädophile hervorbringen.

Zwischen 2005 und 2019 soll R. laut Anklage nicht weniger als 13 Kinder sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft warf ihm insgesamt 124 Taten vor. Seine bevorzugten Opfer waren kleine Kinder, die ihn nicht verraten konnten, viele davon waren behindert. Sein jüngstes Opfer war erst einen knappen Monat alt. R. verabreichte ihnen Schlafmittel und quälte und missbrauchte sie dann auf grausamste Art und Weise, wobei er seine Untaten auch noch filmte und sich darüber mit anderen Pädophilen austauschte.

Missbrauch stundenlang gefilmt

Allein während des Prozesses wurden 26 Stunden (!) seines eigenen Videomaterials ausgewertet, mit monströsen Bildern, die selbst die Ermittler an ihre psychischen Grenzen brachten. In R.s Besitz fanden sich zudem gigantische Mengen an Kinderpornographie. Den Zugang zu seinen Opfern hatte er gefunden, indem er sich als Babysitter auf Internet-Plattformen anbot. Offenbar fanden die Eltern nichts Schlimmes dabei, ihre kleinen Kinder einem wildfremden Mann aufgrund von bloßen Referenzen im Internet anzuvertrauen.

Der Richter stellt fest, dass R. als Jugendlicher einen „Windel-Fetisch” bei sich entdeckt hatte. Mit Anfang 20 begann er mit dem Herunterladen von Kinderpornos. Ab 2000 beteiligte er sich an Sex-Chats, fünf Jahre später begann er dann mit seinen Taten. Dabei handelt es sich keineswegs um einen gesellschaftlichen Außenseiter, sondern um einen verheirateten Computer-Fachmann mit 120.000 Euro Jahresgehalt. Viele Prozess-Beteiligte äußerten sich fassungslos über das, was sie sehen mussten. Der weitgehend geständige Täter bezeichnete die eigenen Taten als „abscheulich“.

„Keine Worte, die Taten adäquat zu beschreiben“

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: „Wer tiefer gräbt, der findet mehr und entdeckt dabei manchmal auch neue ungeahnte Abgründe. Ich bin erleichtert, dass dieser Pädokriminelle, Peiniger so vieler unschuldiger Kinder, jetzt für viele Jahre hinter Gitter muss. Jedes Opfer, das befreit wird, jeder Täter, der bestraft wird, motivieren uns zusätzlich, Kinderschänder aufzuspüren und in Personal und Technik für diese wichtige Arbeit zu investieren.“

Eine Opferanwältin erklärte, der Prozess gehöre „mit zu dem Schlimmsten“, was sie je gesehen habe. Ihr fielen keine Worte ein, um die Taten adäquat zu beschreiben.

Linke Familien-Zerstörung zeigt Erfolge

Natürlich liegt es auch in der Verantwortung der Eltern, wem sie ihr Kind übergeben. Zudem ist dies auch eine Folge der seit Jahrzehnten systematisch betriebenen Zerstörung von etablierten Familien- und traditionellen Geschlechterrollen, die natürliche Veranlagungen und Funktionen widerspiegelten.

Kaputte Familienstrukturen bringen letzten Endes all die Degenerationen und dekadenten Begleiterscheinungen mit sich, an denen die Gesellschaft krankt. Gerade bei der heutigen Doppel-Erwerbstätigkeit und dem Vorrang der individuellen Selbstverwirklichung zu Lasten der eigenen Kinder wird diese Verantwortungs- und Rücksichtslosigkeit immer deutlicher sichtbar.

Paradies für als „Aktivisten” getarnte Perverse

Wer darauf pocht, dass gerade kleinere Kinder nach wie vor bei Frauen, am besten sogar der eigenen Mutter, in den besten Händen sind, muss mit schärfster Kritik rechnen und gilt als rückschrittlich. Patchwork- und Regenbogen-Familien werden als erstrebenswertes Modell dargestellt. Kinder sollen so schnell wie möglich fremdbetreut werden, damit die „Work-Life-Balance” beider Elternteile passt. So wie durch „Trans-Identitäten” Schutzzonen für Frauen ins Absurde geführt werden, geschieht dies auch bei wehrlosen Kindern.

Die so „outgesourcte“ Kindererziehung und -Betreuung wird dann listig von „LBGTQAI+-Aktivisten” und ihren Verbündeten der vor allem links-grünen Bildungspolitik ausgenutzt, um bereits Kleinkinder an Kitas und Schulen einer beispiellosen Frühsexualisierung auszusetzen, in der sie so früh wie möglich an die angebliche „Vielfalt” und Beliebigkeit von Geschlechtern und Sexual-Praktiken herangeführt werden. Vom Vulven-Malen über spielerischen Analsex bis zur Einnahme von angeblich harmlosen Pubertäts-Blockern sind den Abseitigkeiten hier keine Grenzen gesetzt.

Vereinfachter Zugang zu Opfern

„In vielen Kitas gibt es einen Murat, der gerne Prinzessin spielt, eine Alex, die bei lesbischen, schwulen oder transgeschlechtlichen Eltern zu Hause ist, oder einen Ben, der nicht länger Sophie heißen möchte“, hieß es etwa in einer „Kita-Handreichung – sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Themen frühkindlicher Inklusionspädagogik“, die in Berlin im Auftrag des Senates verbreitet wurde.

Das Schlimmste dabei jedoch: Im Gewand der „Aktivisten“ oder Pädagogen erhalten auch Pädophile hier ungehinderten Zugang zu ihren „Zielobjekten“ – was gar nicht ausbleibt, wenn Drag-Queens, Hardcore-Schwule oder externe „Sexual-Aufklärer“ Einlass in die Schulen und Kitas finden, um dort entsprechende Vorträge aller Art zu halten. Auch die Medien und vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk verbreiten bereits in ihren Kinderprogrammen die queere Gender-Ideologie.

Kinder werden zu Sexual-Objekten gemacht

Vor diesem Hintergrund kann es also kaum verwundern, dass Kinder heute nicht mehr behütet aufwachsen, sondern in einem nie gesehenen Ausmaß und wie selbstverständlich zum Sexualobjekt gemacht werden. Und je mehr Hemmschwellen fallen, umso leichter können sich Triebtäter an sie heranmachen. Leider werden sich deshalb solche grauenhaften Taten wie im Fall von Wermelskirchen weiter häufen.

Zu Recht geht die Gesellschaft hart mit katholischen Priestern aufgrund des weltweiten und jahrzehntelangen Missbrauchs ihnen anvertrauter Schutzbefohlener ins Gericht. Doch dasselbe geschieht im Prinzip durch die links-woke Familien- und Sexualpolitik – und sogar unter aller Augen der Öffentlichkeit. Über die Folgen muss man sich nicht wundern…

Zum Autor: Daniel Matissek ist Journalist mit pfälzischen Wurzeln, arbeitet neben für AUF1 auch für diverse deutschsprachige freie Medien (unter anderem „Journalistenwatch.com“). Gründungsherausgeber des Blogs „Ansage.org“. Schwerpunktthemen: Migrationspolitik, politischer Extremismus, Demokratie und Medienlandschaft. Freund differenzierter Zwischentöne, aber gerne auch leidenschaftlicher Polemiker. Devise: „Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos; es könnte aber auch umgekehrt sein.“