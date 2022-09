MEGA-Demo gegen Selbstmord-Sanktionen: Tschechen fordern Regierungs-Rücktritt

Auch in Tschechien werden die Energie-Preise und Lebenskosten zunehmend unleistbar. Prag stand heute auf: Im Zuge einer MEGA-Demo forderten weit mehr als 70.000 Menschen den Rücktritt der Regierung. Die Bilder sind beeindruckend.

Die Demonstranten forderten ein Ende der Selbstmord-Sanktionen. Denn auch in Tschechien leiden die Bürger unter den Preis-Explosionen und der Gas-Krise. Die Regierung, deren Rücktritt die Bürger massenhaft forderten, unterstellte dem Protest “pro-russischer Propaganda” verfallen zu sein. Die äußerst konservativen Schätzungen des tschechischen Mainstreams von 70.000 Teilnehmern wirken verglichen mit den Bildern unglaubwürdig gering. So war der gesamte Wenzelsplatz in Prag voller Protest-Teilnehmer. Zur Demo gerufen hatten oppositionelle Kräfte. Derzeit hat Tschechien den EU-Vorsitz.