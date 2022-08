Querfront der Freiheit: So will Rosenkranz grünen Hofburg-Schweiger besiegen

“Holen wir uns unser Österreich zurück”, wird nicht nur ein Wahlslogan sondern die Strategie um den Sieg einzufahren. FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz enthüllt exklusiv für Wochenblick, wie Walter Rosenkranz die Wahl zum Bundespräsidenten gewinnen will. Zum einen setzten die Freiheitlichen auf eine Mobilisierung der patriotischen bürgerlichen Mitte, eine Materialschlacht und zum anderen auf eine Aufrüstung des direkten Kontaktes. Insider berichten: “Jeder wird jemanden kennen, der Rosenkranz die Hand geschüttelt hat.“

Mit einem auf die Minute durchgetakteten Zeitplan, einer geraden Wahlkampf-Linie und zahlreichen freiwilligen Helfern will Rosenkranz die Wahl gewinnen. Sein Ziel ist nicht nur in die Stichwahl zu kommen, sondern ganz klar Alexander van der Bellen vom Thron zu stoßen. Dazu bedient sich Rosenkranz nicht nur der Unterstützung der Freiheitlichen, die ihm 1,5 Millionen Folder, 1,5 Millionen Kugelschreiber, 300.000 Anstecker und 300.000 Aufkleber stellen.

Sondern auch einer Art Querfrontstrategie die nicht nur eingefleischte Freiheitliche zur Wahl bewegen soll. Neben klassischen Feldern im dritten Lager wie Sozialpatrioten, Nationalliberale oder Rechtskonservative könnten auch andere Dissidenten Rosenkranz ihre Stimme anvertrauen. Schon der systemkritische Protest der vergangenen zwei Jahre wurde von Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft getragen. Die Breite des Volkes will eine Abwahl des Eliten-Präsidenten, der das schwarz-grüne Zwangsregime und die Selbstmord-Sanktionen sogar noch beförderte.

Rosenkranz positioniert sich daher nicht nur staatstragend sondern auch ganz klar pro-österreichisch:

All diese Missstände seien mit der schweigenden Zustimmung des aktuellen Bundespräsidenten passiert, der zwar die „Schönheit der Verfassung“ gelobt, aber sie nicht verteidigt habe. So erklärt Rosenkranz weiter:

„Bei Ibiza hat Alexander Van der Bellen ,So sind wir nicht´ gesagt, dann aber bei allen ÖVP-Korruptionsfällen und 14 Regierungsumbildungen geschwiegen. Die Österreicher haben es daher am 9. Oktober selbst in der Hand, mit einer Stimme für einen rot-weiß-roten Patrioten einen anderen Weg einzuschlagen, der sich dem Schutz der Bürger und nicht des Establishments verpflichtet fühlt“,