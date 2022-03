Rosenkranz für Österreich: Prozessionen für Politiker-Einsicht

Es ist keine Seltenheit mehr, Prozessionen in der Wiener Innenstadt zu sehen. Was man früher eher in Süditalien oder Spanien vermutete, wurde in Wien ab Mai 2020 zum wöchentlichen Ritual. Die Repressionen der Corona-Diktatur führten zu einem Wiedererwachen der katholischen Tradition Österreichs. Junge Katholiken prozessieren für die Freiheit und den Frieden in Europa. Wochenblick sprach mit dem Initiator Alexander Tschugguel vom St. Bonifatius Institut.

Ein Kruzifix zieht über den Wiener Kohlmarkt, gefolgt von hunderten von Menschen. Die Wiener Innenstadt, die sich noch lange nicht von der touristenfeindlichen Corona-Politik erholt hat, wird plötzlich von der andächtigen Menge großteils junger Katholiken gefüllt. Ausgehend von der Minoritenkirche ziehen sie jeden Mittwoch ab 18 Uhr durch die Gassen. Sie beten, singen “Ave Maria”. Das Motto: “Rosenkranz für Österreich”.

Auch vergangenen Mittwoch waren wieder hunderte Katholiken bei der Prozession. Sie dankten Gott für den Sieg der Aussetzung des Impfzwangs und beteten angesichts des herrschenden Krieges “vor allem für Frieden in Europa”. Man scheut sich seitens der Initiatoren nicht davor, politisch Stellung zu beziehen: “Möge Gott unseren Politikern die Einsicht schenken, ihre Fehler zu erkennen, zu bereuen und für ein freies und christliches Österreich zu arbeiten”, heißt es in einer Einladung.

Vergangenen Mittwoch beteten die Katholiken vor allem für den Frieden in Europa:

At todays Rosary for Austria, we gave thanks to God, for the #VaccineMandate in Austria was suspended! #CatholicResistance and prayer are not in vain.

We also prayed for the consecration of Russia to the Immaculate Heart of Mary! pic.twitter.com/dWgrZoVWQH