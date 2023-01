Stefan Magnet zu Putin-Sager: Deutschland ist nicht souverän

Dieser Betrag von Stefan Magnet erschien zuerst auf AUF1.INFO

Explosive Stimmung: Während Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine sendet, um sie gegen Russland einzusetzen, zündet Wladimir Putin eine andere Bombe: Er sagt, Deutschland sei nicht souverän und ein von den USA kontrolliertes Land. Die BRD sei nur der verlängerte Arm der USA und „de facto“ besetzt.

Putin stellt damit abermals die Glaubwürdigkeit und die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland in Frage. Er erwähnt die US-Streitkräfte in Deutschland – spricht von Besatzung. Und er erklärt, die BRD sei nicht souverän. Damit betritt er vermintes Gebiet, eine Tabu-Zone. Denn wegen solcher Behauptungen, Deutschland sei nicht frei, wurden schon Kritiker zu sogenannten „Reichsbürgern“ erklärt, von der Polizei abgeholt und eingesperrt. Doch stimmt es objektiv, was Putin sagt? Indem ihm die Systemmedien vorwerfen, er würde mit dieser Aussage Verschwörungstheorien verbreiten, macht es das Medienkartell erst so richtig spannend.

Die BRD ist von Globalisten durchsetzt

Die BRD, aber auch ganz Europa, sind natürlich nicht souverän – doch gerade am Beispiel der nun in der Kritik stehenden Bundesrepublik ist klar ersichtlich, was wirklich los ist. Deutschland ist okkupiert von volksfernen Politikern und Egoisten, von Lobbys, Konzernen, Milliardären und Philanthropen – und allesamt haben sie keine Liebe und Verbundenheit zu Deutschland, zu den deutschen Wäldern, den deutschen Flüssen, den deutschen Bergen und Stränden und schon gar nicht zu deutschen Menschen. Allesamt sind sie vaterlandslose Weltbürger, fanatische Globalisten. Hinzu kommt eine nahezu flächendeckende Durchsetzung der Strukturen durch linksextreme, sozialistisch-kommunistische 68er-Ideologen, die vor Jahrzehnten den Marsch durch die Institutionen begonnen und heute das System durchsetzt und durchfilzt haben.

Deutschland ist nicht frei

Und dann hat Putin natürlich recht, dass das US-Militär Deutschland als wichtigen Stützpunkt nutzt. Vergessen wir nicht: Die USA unterhalten nach wie vor die US-Luftwaffen-Militärbasis Ramstein. Mit über 50.000 Militärangehörigen und Soldaten. Und sie lagern hier Atomwaffen – und steuern Drohnenangriffe von Ramstein aus, von deutschem Boden.

Also ja: Deutschland ist nicht frei, denn das deutsche Volk kann nicht selbstbestimmt souverän handeln. Deutschland wird gesteuert und gelenkt von Globalisten, die das Wort „Demokratie“ nur als Feigenblatt benutzen, um gegen den Willen des Volkes zu handeln – gedeckt und begleitet von den Systemmedien. Und so erfüllen die Politiker mit ihrer Panzerlieferung an die Ukraine nicht die Wünsche des Volkes, sondern die Wünsche von Selenski, den USA und der NATO.

Wäre Deutschland wirklich frei, im Sinne einer Demokratie, einer Herrschaft des Volkes, so könnte es der Mehrheit gemäß handeln. Es würden mit den hart erarbeiteten Steuergeldern der Bürger keine Banken und Spekulanten gerettet, es würden keine Corona-Zwangs- und Gängelungs-Maßnahmen befohlen werden, es würde der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht vernichtet werden, es würde keine Klima-Lockdowns geben und kein „Wir schaffen das“-Asyl-Chaos – und jetzt würde Deutschland keine Panzer in die Ukraine liefern, denn kein Deutscher möchte in einen Krieg ziehen, niemand möchte Söhne und Enkelsöhne verheizen…

Überwiegende Mehrheit will Frieden

Womöglich stößt die Aussage Putins eine längst nötige Diskussion an. Aber bitte keine Scheingefechte! Keine Grundsatzdebatten über Papier und Tinte. Was wir am dringendsten brauchen, ist kein Friedensvertrag oder eine Verfassung, sondern wahre Selbstbestimmung und Freiheit – denn was nützt Deutschland ein theoretischer „Friedensvertrag“, wenn das Land von innen heraus zerstört wird, brutal und rücksichtslos niedergerissen mit der Abrissbirne von grünen Kommunisten, Great-Reset-Marionetten und WEF-Befehlsempfängern?

Nein – keine neuen Papiere sind nötig, sondern eine Rückbesinnung des Volkes auf seine eigentliche Bestimmung: Souverän und letzte Instanz zu sein. Und die Politiker sind Diener dieses Souveräns. Wie es auch in großen Lettern am Reichstag seit über 100 Jahren steht: Die Politik hat keinen fremden Mächten zu dienen, sondern: DEM DEUTSCHEN VOLKE.

Ein freies und souveränes Europa würde Putin und Selenski an den Verhandlungstisch zwingen, wenn nötig gestützt auf die bedrohliche Macht der Panzer! Aber niemals Parteiergreifung zugunsten einer Seite. Baerbock, Scholz und Genossen wollen Krieg? Nicht mit uns, nicht in unserem Namen!

Als Video können Sie diesen Kommentar hier sehen.