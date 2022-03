Streit im Netz: Internet rätselt wieder über ukrainische Influencerin

Der Propagandakrieg zwischen Russland und der Ukraine tobt auch im Internet weiter. Ziel ist wieder jene angebliche Influencerin, die schon totgesagt war, weil Russland ein Krankenhaus bombardiert habe, dann angeblich aber doch ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht habe (Wochenblick berichtete). Nun ist die Auseinandersetzung um jene Ukrainerin um eine weitere Episode reicher. Auf Twitter kursiert ein Video, welches sie beim Abholen von Nahrungsmitteln zeigen soll.

Ist sie es oder ist sie es nicht, diese Frage stellen sich viele Nutzer in sozialen Netzwerken angesichts eines nur 4 Sekunden langen Videos, welches Zivilisten bei einer Lebensmittelverteilung in der Ukraine zeigt. Die Rede ist von Marianna Podgurskaya, einer ukrainischen Influencerin und Beauty-Bloggerin, um deren Ableben oder Nicht-Ableben ein veritabler Medien-Streit zwischen Russland und der Ukraine entstanden war, der sogar vor dem UN-Sicherheitsrat ausgefochten wurde.

Entschieden wurde der Streit bisher nicht. Immer wieder flammt er auf und führt zu gegenseitigen Fake-News- und Propagandavorwürfen. Während für die einen klar ist, dass die Bombardierung einer Klinik in Mariupol ukrainische Fake-News sind und die Frau im gepunkteten Jogging-Anzug auch die Frau auf einer Trage war (Wochenblick berichtete), halten andere dagegen, dass es sich um unterschiedliche Personen handelt.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol’s bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it’s very cold in Mariupol and the bombing doesn’t stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ