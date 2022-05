Totale WHO-Kontrolle: Weltweite Gesundheitsdiktatur schafft Staaten ab

Kommende Woche steht beim Weltgesundheitsrat (World Health Assembly) eine Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften am Programm. Damit wird die WHO zu einer Art Weltgesundheitsregierung mit nahezu unbeschränkten Vollmachten, die über der Souveränität, der Verfassung und den Gesetzen von Staaten steht. Die WHO wird zu 80% von Oligarchen und Konzernen finanziert und vertritt daher deren und nicht unsere Interessen.

Von Dr. Peter F. Mayer für tkp.at

Dagegen machen nun immer mehr Organisation mobil. Darunter das World Council for Health, das am Montag bei seiner öffentliche Generalversammlung Dr. Silvia Behrendt zu Gast hatte. Behrendt ist Gründerin der Global Health Responsibility Agency für Rechenschaftspflicht und Transparenz bei Gesundheitsentscheidungen. Sie war zuvor Beraterin der WHO für die IHR und schrieb ihre Doktorarbeit über die Exekutivgewalt der WHO-DC während der PHEIC.

Hier ist ein Ausschnitt aus der wöchentlichen Live-Sitzung der Generalversammlung am 9. Mai 2022.:

Darum geht es

Die International Health Regulations (IHR) Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) wurden 2005 von 194 Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angenommen. Sie ermöglichen es der WHO, einen internationalen Gesundheitsnotfall (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) auszurufen, wenn sie entscheidet, dass in einem Mitgliedstaat eine Infektionskrankheit ausgebrochen ist, allerdings mit Zustimmung des Mitgliedstaats. Der Weltgesundheitsrat (World Council for Health, WCH) erkennt diesen Aspekt der derzeitigen Regelungen an, da er die Souveränität der Nationen anerkennt, die die IHR angenommen haben. Dies wird sich jedoch bald ändern.

Wichtige Fragen zum Verständnis

Am 18. Januar 2022 hat das US-Gesundheitsministerium Änderungen an den IHR vorgeschlagen. Diese Änderungen geben dem Generaldirektor der WHO die Kontrolle über die Ausrufung eines gesundheitlichen Notfalls in einem Mitgliedstaat – auch gegen den Willen des Mitgliedstaates. Der Generaldirektor übermittelte den Text der vorgeschlagenen Änderungen am 20. Januar 2022 in einem Rundschreiben an die Vertragsstaaten.

Die vorgeschlagenen IHR-Änderungen geben auch die Kontrolle an die „Regionaldirektoren“ der WHO ab, denen die Befugnis übertragen wird, einen gesundheitlichen Notfall von regionaler Bedeutung auszurufen. Darüber hinaus erlauben die vorgeschlagenen Änderungen dem Generaldirektor, eine internationale Alarmglocke zu läuten, indem er einseitig einen „Intermediate Public Health Alert (IPHA)“ herausgibt.

Richtig verstanden, zielen die vorgeschlagenen IHR-Änderungen darauf ab, eine globalistische Architektur der weltweiten Gesundheitsüberwachung, -berichterstattung und -verwaltung zu schaffen. Im Einklang mit einer von oben nach unten gerichteten Sichtweise der Verwaltung wird die Öffentlichkeit keine Gelegenheit haben, sich zu den Änderungen zu äußern oder sie zu kritisieren. Dies ist natürlich ein direkter Verstoß gegen die Grundprinzipien der Demokratie und kann mit dem separaten neuen Pandemievertrag verglichen werden.

Zusammenfassung ausgewählter vorgeschlagener Änderungen der IHR

Die WHO beabsichtigt, 13 Artikel der IHR zu ändern: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53, 59

Verstärkte Überwachung: Gemäß Artikel 5 wird die WHO Frühwarnkriterien entwickeln, die es ihr ermöglichen, eine Risikobewertung für einen Mitgliedstaat zu erstellen, was bedeutet, dass sie die Art von Modellierung, Simulation und Vorhersagen verwenden kann, die das Risiko durch Covid-19 vor über zwei Jahren übertrieben haben. Sobald die WHO ihre Bewertung erstellt hat, wird sie diese an zwischenstaatliche Organisationen und andere Mitgliedstaaten weiterleiten.

Gemäß Artikel 5 wird die WHO Frühwarnkriterien entwickeln, die es ihr ermöglichen, eine Risikobewertung für einen Mitgliedstaat zu erstellen, was bedeutet, dass sie die Art von Modellierung, Simulation und Vorhersagen verwenden kann, die das Risiko durch Covid-19 vor über zwei Jahren übertrieben haben. Sobald die WHO ihre Bewertung erstellt hat, wird sie diese an zwischenstaatliche Organisationen und andere Mitgliedstaaten weiterleiten. 48-Stunden-Frist: Nach den Artikeln 6, 10, 11 und 13 hat ein Mitgliedstaat 48 Stunden Zeit, um auf eine Risikobewertung der WHO zu reagieren und Hilfe vor Ort anzunehmen oder abzulehnen. In der Praxis kann diese Frist jedoch auf Stunden verkürzt werden, so dass das Land gezwungen ist, sich zu fügen oder sich der internationalen Missbilligung durch die WHO und potenziell unfreundliche Mitgliedstaaten auszusetzen.

Nach den Artikeln 6, 10, 11 und 13 hat ein Mitgliedstaat 48 Stunden Zeit, um auf eine Risikobewertung der WHO zu reagieren und Hilfe vor Ort anzunehmen oder abzulehnen. In der Praxis kann diese Frist jedoch auf Stunden verkürzt werden, so dass das Land gezwungen ist, sich zu fügen oder sich der internationalen Missbilligung durch die WHO und potenziell unfreundliche Mitgliedstaaten auszusetzen. Geheime Quellen: Gemäß Artikel 9 kann sich die WHO bei Informationen, die sie dazu veranlassen, einen Gesundheitsnotstand auszurufen, auf nicht offengelegte Quellen stützen. Zu diesen Quellen könnten Big Pharma, Geldgeber der WHO wie die Gates-Stiftung und die von Gates gegründete und finanzierte GAVI-Allianz sowie andere gehören, die versuchen, Macht zu monopolisieren.

Gemäß Artikel 9 kann sich die WHO bei Informationen, die sie dazu veranlassen, einen Gesundheitsnotstand auszurufen, auf nicht offengelegte Quellen stützen. Zu diesen Quellen könnten Big Pharma, Geldgeber der WHO wie die Gates-Stiftung und die von Gates gegründete und finanzierte GAVI-Allianz sowie andere gehören, die versuchen, Macht zu monopolisieren. Geschwächte Souveränität : Gemäß Artikel 12 kann (nicht muss) sich der Generaldirektor mit dem WHO-Notfallkomitee und dem Mitgliedstaat beraten, wenn die WHO unveröffentlichte Informationen über eine angebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit in einem Mitgliedstaat erhält. Er kann jedoch einseitig einen potenziellen oder tatsächlichen Gesundheitsnotstand von internationalem Interesse ausrufen. Die Befugnisse des Generaldirektors ersetzen die nationalen Hoheitsbefugnisse. Dies kann später dazu genutzt werden, Sanktionen gegen Staaten zu verhängen.

: Gemäß Artikel 12 kann (nicht muss) sich der Generaldirektor mit dem WHO-Notfallkomitee und dem Mitgliedstaat beraten, wenn die WHO unveröffentlichte Informationen über eine angebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit in einem Mitgliedstaat erhält. Er kann jedoch einseitig einen potenziellen oder tatsächlichen Gesundheitsnotstand von internationalem Interesse ausrufen. Die Befugnisse des Generaldirektors ersetzen die nationalen Hoheitsbefugnisse. Dies kann später dazu genutzt werden, Sanktionen gegen Staaten zu verhängen. Ablehnung der Änderungen: Gemäß Artikel 59 hat ein Mitgliedstaat nach der Annahme der Änderungen durch die Weltgesundheitsversammlung sechs Monate Zeit, sie abzulehnen. Das bedeutet November dieses Jahres. Bleibt der Mitgliedstaat untätig, so wird davon ausgegangen, dass er die Änderungen in vollem Umfang angenommen hat. Jede Ablehnung oder jeder Vorbehalt, der nach Ablauf dieser Frist beim Generaldirektor eingeht, hat keine Wirkung.

Die geplanten Änderungen auf Antrag der USA sind in diesem juristischen Dokument zusammengefasst, das auf der WHO Webseite eingesehen werden kann.

Die Position des Weltrates für Gesundheit

Der WCH lehnt die unnötige und dystopische Entwicklung hin zu einer zentralisierten Kontrolle der öffentlichen Gesundheit ab. Dieses nachweislich schädliche Modell geht davon aus, dass nur eine Instanz, die WHO, weiß, wie die Gesundheitspolitik eines jeden Staates – und damit auch die Gesundheit jedes Einzelnen – zu steuern ist. Es geht auch fälschlicherweise davon aus, dass das umstrittene Medizinmodell von Big Pharma – das von der WHO bevorzugte Modell – der fachkundige Wegweiser zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden ist.

Über die vorgeschlagenen IHR-Änderungen wird auf der nächsten Weltgesundheitsversammlung (WHA), die vom 22. bis 28. Mai 2022 in Genf stattfindet, abgestimmt werden. Der entsprechende Tagesordnungspunkt ist 16.2. Es ist nicht klar, ob die Veranstaltung aus Gründen der Transparenz übertragen werden wird. Die WCH ist daher der Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, sich gegen die vorgeschlagenen Änderungen zu wehren und alternative Wege zu beschreiten.

Warum Menschen gemeinsam aktiv werden müssen

Aufgrund des Einflusses privater Gelder bei der WHO wurde in einem Bericht im Journal of Integrative Medicine & Therapy festgestellt, dass die Korruption der WHO die „größte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit der Welt unserer Zeit“ ist. Dies gilt insbesondere für die Empfehlungen der WHO zu Arzneimitteln, einschließlich ihrer „Liste der unentbehrlichen Arzneimittel“, von der immer mehr Menschen glauben, dass sie parteiisch und unzuverlässig ist.

Und obwohl in den Dokumenten der WHO Mitsprache, Mitbestimmung und soziale Teilhabe als Triebfedern für Gerechtigkeit und Demokratie hervorgehoben werden, sind es unbekannte Delegierte der Weltgesundheitsversammlung, die für uns Entscheidungen treffen dürfen. Bis heute, einige Tage vor der 75. Weltgesundheitsversammlung, wurde die geheime Liste der Delegierten der einzelnen Länder nicht veröffentlicht. Das ist Zensur.

Angesichts der ständigen Beweise dafür, dass die WHO stark konfliktbehaftet ist und von verschiedenen Oligarchen (Gates, Rockefeller, …) und Industrien kontrolliert wird, muss ihre Nützlichkeit als Maßstab für die öffentliche Gesundheit kritisch neu bewertet werden, während alternative Paradigmen und Modelle für ethische Gesundheitsberatung und Menschenrechte entwickelt werden.

Globale #StopTheWho-Kampagne aktiviert

Hierzu schreibt der Weltrat für Gesundheit (WCH):

Wir alle müssen uns in diesem Mai und bis November – also in nur sechs Monaten – gegen den Machtzugriff durch die IHR-Änderungen einsetzen. Bei den besten Kampagnen für Menschenrechte sind mehrgleisige Strategien wirksam. Hier sind einige Ideen:

Sprechen: Wecken Sie das Bewusstsein vor Ort und online. Verwenden Sie Artikel, Poster, Videos Handeln: Führen Sie Kampagnen durch Kundgebungen, politische Mobilisierung, rechtliche Hinweise, Klagen usw. Arbeiten Sie mit Koalitionen für gesundheitliche Freiheit zusammen, z. B. mit dem World Council for Health Erforschen Sie Aktivisten-Toolboxen wie: www.dontyoudare.info und stopthewho.com Engagieren Sie globale oder lokale Führungspersönlichkeiten, um sich geschlossen gegen die IHR der WHO zu stellen Benachrichtigen Sie die Länderdelegierten der Weltgesundheitsversammlung, damit sie sich gegen die IHR-Änderungen aussprechen Aktivieren Sie Volksparlamente, Gesetzgebungen oder Volksabstimmungen, um sich der Machtübernahme zu widersetzen.

In den nächsten Tagen werden auf der Website des Weltgesundheitsrats weitere Ressourcen für die #StopTheWho-Kampagne zur Verfügung gestellt.

Wir befinden uns gemeinsam in der größten Aufbruchsphase der Geschichte. Angesichts unserer Erfahrungen der letzten 2 Jahre wissen wir, dass wir diejenigen sind, auf die wir gewartet haben. Wenn nicht wir, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Lasst uns gemeinsam unsere Gesundheit, unsere Freiheit und unsere Macht zurückerobern.

In Einigkeit für Gesundheit, Freiheit und Souveränität, Weltrat für Gesundheit (www.worldcouncilforhealth.org).

