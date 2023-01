Verlogene Grüne bejubeln Leopard-Lieferung

Dieser Beitrag erschien zuerst auf AUF1.INFO

Die Heuchelei der Grünen kennt offenbar keine Grenzen. Es ist noch nicht einmal eineinhalb Jahre her, dass sie auf einem Wahlplakat forderten: „Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete.“ Im Zuge des immer weiter eskalierenden Ukraine-Krieges wurde die Kriegshetzer-Fratze der angeblichen Friedenspartei immer deutlicher. Der Höhepunkt ist nun das Abfeiern der Kampfpanzer-Lieferung in die Ukraine. Denn jetzt sollen Waffen den Frieden bringen und Europa in der Ukraine verteidigt werden.

So schreibt etwa Katrin Göring-Eckardt (Grüne) auf Twitter: „The #Leopard’s freed!“, was so viel bedeutet wie „Der Leopard wurde freigelassen!“ Weiter schreibt sie: „Jetzt kann er hoffentlich schnell der Ukraine bei ihrem Kampf gegen den russischen Angriff und für die Freiheit der Ukraine und Europas helfen.“

Grüne und Medien jubeln – Dritter Weltkrieg steht bevor

Und Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, erklärt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Natürlich wäre es besser gewesen, die Entscheidung schneller zu treffen, insbesondere für das Ansehen Deutschlands in Europa. Aber besser spät als gar nicht.“ Es kann den Grünen also ganz offensichtlich gar nicht schnell genug damit gehen, womöglich bald ganz Europa in einen Krieg zu stürzen. Der Dritte Weltkrieg steht nun tatsächlich kurz bevor.

Genau davor warnt auch AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet in seinem Telegram-Kanal: „Grüne Heuchelei, Kriegshetze. Es könnte tatsächlich der Auftrag der grünen Truppe sein, Deutschland nicht nur abzureißen und im Sinne des Great Reset zu vernichten. Es scheint immer weniger ausgeschlossen, dass Europa nach Weltkrieg 1 und 2 auch bei Teil 3 zum Schlachtfeld gemacht werden soll. Das grüne Plakat ist keine 1,5 Jahre alt.“

In einem weiteren Posting schrieb Magnet: „Jeder sollte sich tatsächlich fragen, was er im Falle eines Krieges tun wird. Medien, die zum Krieg treiben, sind nicht nur eine Schande… aber zu schreiben, was sie wirklich sind, ist vermutlich ‘im freiesten Staat’ auch bereits eine Gefahr. Ich verachte diese Schreibtischtäter. Ich werde keinesfalls für fremde Interessen einen dreckigen Krieg kämpfen. Weder für NATO / USA, aber auch nicht für Russland. Nur der dritte Weg zählt: Freiheit und Souveränität für Europa!”