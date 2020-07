Bild: Pixabay / techline

Gegen 7.20 Uhr raste am „Bahnhof Zoo“ in Berlin ein Fahrzeug in eine Menschenmenge. Sieben Personen wurden zum Teil erheblich verletzt. Siebzehn Augenzeugen des Geschehens benötigten psychologische Betreuung. Die Ermittlungen sind im Gange.

Angeblich mit einem schwarzen Mercedes-SUV raste „ein Mann“ in eine Menschengruppe am Hardenbergplatz in der Nähe des „Bahnhof Zoo“. Dabei wurden sieben Menschen vom Fahrzeug des Wahnsinnigen erfasst. Eine Opfer wurde unter dem Wagen eingeklemmt, möglicherweise handelt es sich dabei um die Person, die vor Ort wiederbelebt werden musste. Insgesamt gibt es drei Schwerverletzte.

Hintergründe noch unklar

Die Einsatzkräfte arbeiten aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort. 55 Feuerwehrkräfte und ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Die Polizei arbeitet auch mit Sprengstoff-Spürhunden. Zu den Hintergründen von Tat und Täter ist noch nichts bekannt.

„BILD“ erzählte von „Beziehungstat“

Nach ersten Informationen der „BILD“-Zeitung soll es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Inwiefern der Mann mit seinen sieben Opfern in einer Beziehung gewesen sein könnte, erklärte das Boulevardblatt bislang nicht.