Weil er die aktuelle Migrationspolitik von US-Präsident Joe Biden als „großen Austausch“ bezeichnete, steht Fox-News-Spitzenmoderator Tucker Carlson im Kreuzfeuer „liberaler Kreise“. Carlson zerpflückte eine Aussage Bidens von 2015, wonach die weißen Amerikaner in wenigen Jahren eine Minderheit sein werden, was aber Amerika stark mache. Carlson bediene sich rassistischer Dogmen, sagte die in den USA ansässige NGO „Anti Defamation Leage“ (ADL) und forderte seine Entlassung.

von Kornelia Kirchweger

Vorwurf der Anti Defamation League: Carlson befasse sich offen mit „weißen nationalistischen Themen“. Schon im April forderte ADL die Entlassung Tuckers. Er unterstütze antisemitische, rassistische und toxische Dogmen. Die Theorie des „großen Austausches“ gehöre dazu. Carslon hatte sich damals ähnlich wie jetzt geäußert.

.@TuckerCarlson: “replacement theory” is a white supremacist tenet that the white race is in danger by a rising tide of non-whites.

It is antisemitic, racist and toxic. It has informed the ideology of mass shooters in El Paso, Christchurch and Pittsburgh.

Tucker must go. https://t.co/FSvgNfR1KO

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) April 9, 2021