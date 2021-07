Bild: Freepik

Laut einer aktuellen Studie starben seit dem 11. September 2001 deutlich mehr US-Soldaten durch Selbsttötung als durch Kampfhandlungen. Als Grund nennt die Studie seelische und körperliche Traumata sowie Schwierigkeiten, sich wieder an das zivile Leben anzupassen.

Der angebliche „Kampf gegen den Terror“, den die USA seit September 2001 rund um den Globus führten und damit zeitgleich auch ihre Einflusssphäre vergrößerten (Imperialismus) und dabei im Ergebnis zahllose Staaten und Regionen destabilisierten, hinterließ auch tiefe Spuren bei den Soldaten und Veteranen. Wurden seit 2001 bei den weltweiten Kriegen der Vereinigten Staaten 7.057 Soldaten bei Militäreinsätzen getötet, schieden im selben Zeitraum viermal mehr, nämlich 30.177 Soldaten, durch Selbsttötung aus dem Leben. Dies belegt eine Studie des „Cost of War“-Projekts der Brown University aus dem US-Bundesstatt Rhode Island auf Grundlage von Daten des US-Verteidigungsministeriums.

Among service members who have fought in the U.S. post-9/11 wars, four times as many have died of suicide than in combat. A new study from @CostsOfWar documents the mental health crisis resulting from endless wars. Read more at https://t.co/B6WZVBYCJR pic.twitter.com/liJ8l62Kue

— The Costs of War Project (@CostsOfWar) June 21, 2021