Hintergrund/Bild VdB: Peter Lechner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Screenshot: Twitter

Pünktlich zum Start des mehrtägigen islamischen Opferfestes hat Bundespräsident Alexander van der Bellen wieder seine Grüße an die islamische Community gerichtet.

Ob er den Brauch richtig verstanden hat, ist höchst ungewiss – denn er wünscht ihnen nämlich ein „friedvolles Opferfest“. Dabei werden bei diesem Moslem-Hochfest zahlreiche Tiere rituell geschächtet – nach Vorstellung vieler Bürger wohl eher das Gegenteil einer „friedvollen“ Affäre.

Umstrittene Schlachtung bei Bewusstsein

Denn bei dieser umstrittenen Art der Schlachtung wird dem lebenden und oft unbetäubten Tier mit einem speziellen Messer die Kehle durchgeschnitten. Immer wieder bemängeln Kritiker, dass das mit großen Qualen für das Tier verbunden sei. Für „vdB“ trotz der eigentlichen Tierschutz-Agenden seiner ehemaligen Partei kein Grund, sich kritisch zu äußern.

Immerhin mahnte er dazu, gesundheitliche Aspekte beim oft – im wahrsten Sinne des Wortes – sanguinen Fest nicht außer Acht zu lassen. Nach den Corona-Clustern rund um vor allem von Rumänen besuchte Freikirchen in Linz dürfte sogar der stets um politische Korrektheit bemühte Präsident also Sorge haben, dass nicht alle Muslime die notwendige Sorgfalt an den Tag legen werden…

Ich wünsche allen Musliminnen und Muslimen ein schönes und friedvolles #Opferfest. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf Ihre Nächsten. (vdb) #EidAlAdha — A. Van der Bellen (@vanderbellen) July 30, 2020

„VdB“ grüßte Moslems bereits im Vorjahr

Für van der Bellen sind die Grüße zum islamischen Opferfest kein Neuland – schon letztes Jahr äußerte er sich ähnlich – Wochenblick berichtete. Und nicht nur das: auch zum Start des Ramadan nahm er gedanklich Anteil am muslimischen Ritus. Dabei verwirrte das Staatsoberhaupt damit, dass der Monat „uns allen“ Friede und Zusammenhalt bringen solle.

Lumpen lässt sich der Präsident allerdings nicht – denn derartige Wünsche richtet er im gesamten Jahreskreis an die jeweiligen großen Glaubensgemeinschaften. Im April sandte er Ostergrüße an Christen und Pessachgrüße an Juden. Auch Weihnachtsgrüße per Twitter – sowie solche zum jüdischen Hannukah-Fest sind fester Bestandteil des Gruß-Repertoires des früheren Grünen-Politikers.

Opferfest-Gruß polarisiert im Netz

Dass er das beim Opferfest „Eid Al-Adha“ ebenfalls tut, stößt im Netz auf unterschiedliche Reaktionen. Einige Nutzer zeigten sich erfreut über die Aufmerksamkeit – andere hingegen übten Kritik am Brauch, etwa aus Tierschutzgründen.

Schön und gut wie passt das mit dem Tierschutz zusammen? ich finde garnicht, so manche Barbarische Sitte gehört verboten und Punkt. — Aneri🎈😱♻️ (@lost_thought9) July 30, 2020

Wieder andere nutzten die Gelegenheit, den Bundespräsidenten an seine politischen Aufgaben und Befugnisse zu erinnern.

Freu mich, wenn unser Bundespräsident an seine Mitmenschen denkt und ein schönes Opferfest wünscht. Aber es wäre auch schön, wenn er sich mal Gedanken betreffend dieser Regierung machen würde und diese korrupte Bande einfach und zwar zum Wohle von 60% Mitbürgern entlässt. Es eilt — RedKo .“widerwärtiger Luderich“ (@RedKo14) July 30, 2020