Bild: Billa.at

Die Lehre gehört stärker gefördert, verlangt der Gallspacher Ernst Lengauer, im Hauptberuf Bundesgeschäftsführer der Freiheitlichen Wirtschaft. Damit auch in den kleinen und mittleren Betrieben wieder mehr ausgebildet wird, sollte der Staat diese Firmen finanziell unterstützen.

Eine Reportage von Kurt Guggenbichler

Mut für neue Ziele

In Linz, so scheint’s, beginnt’s – noch immer. Auch eine Berufskarriere. Zumindest gilt dies für jene 15 Billa-Lehrlinge, die sich vorige Woche in einer Filiale des Handelsriesen schon einmal darin üben durften, einen Verkaufsladen des Unternehmens zu führen. Dabei handelte es sich um das Geschäft in der Brucknerstraße, in dem Auszubildende nicht nur ihre Organisationsqualitäten unter Beweis stellen konnten, sondern auch trainierten, wie man Mitarbeitergespräche führt.

