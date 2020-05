jayhem, CC BY 2.0

Ab 29. Mai dürfen die österreichischen Bäder wieder schrittweise öffnen. Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft ist es sehr unwahrscheinlich, dass man sich beim Baden mit dem Corona-Virus anstecken kann. Trotzdem hat das Gesundheitsministerium eine Reihe von Empfehlungen herausgegeben, die den Badespaß in der „neuen Normalität“ einschränken sollen.

Mundschutz im Bad



In Bädern soll die Liegefläche auf 10 Quadratmeter pro Person beschränkt sein. Einbahn-Regelungen im Bad, die Beschränkung auf eine geringere Personenanzahl und Online-Kartenvorverkauf sollen ein zu enges Aufeinandertreffen der Badegäste verhindern. Wer dabei in Phantasien vom Luxus zukünftig weniger überlaufener Bäder schwelgt, könnte dennoch enttäuscht sein.

So soll – wenn es nach dem Gesundheitsministerium geht – auch in den Bädern verpflichtend der Mund und Nasenschutz getragen werden. Auch die Abstandsregel von einem Meter soll beim im gesamten Badebereich eingehalten werden.

Experten ignoriert?

Das Gesundheitsministerium gesteht im Zuge seiner Empfehlungen ein, dass die Wahrscheinlichkeit, sich beim Baden zu infizieren, laut Stand der Wissenschaft gering ist. Darüber hinaus empfehlen Experten Saunagänge zur Stärkung des Immunsystems. Dass das Corona-Virus darüber hinaus keine Hitze verträgt, gilt als gesichert.

Im Gesundheitsministerium scheinen derartige Fakten keine Rolle zu spielen. So ist das gesellige Aufgießen vorerst auf Eis gelegt.

Sauna: Aufgüsse abgesagt

In der Sauna soll es in der neuen Normalität keine Aufgüsse mehr geben. Das Wedeln mit dem Handtuch könnte Aerosole verteilen und in Folge zu Ansteckungen führen. Das befürchtet zumindest das Gesundheitsministerium.

Zukünftig beschränkt sich die Besucherzahl in Saunen auf eine Person pro 10 Quadratmetern. Mehr als zwei Personen hätten sich damit ohnehin in den wenigsten Saunen zum Aufguss einfinden können.