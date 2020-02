In Gent kam es gegen zwei Uhr Nachmittag zu einem möglichen Terroranschlag. Eine Frau stach in der Einkaufsstraße Bevrijdingslaan mit einem Messer wahllos auf Passanten ein. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei brachte die Situation rasch unter Kontrolle und verwundete den Angreifer durch Schüsse. Die Angreiferin und ein möglicherweise beteiligter Mann sind in Haft.

Eines der Opfer erlitt einen Bauchstich, als die Täterin wie wild geworden mit dem Messer auf Passanten einstach. Die Zeitung HLN beschrieb die Angreiferin als „Frau mit dunkler Hautfarbe“. Laut aktuellen Informationen erwiesen sich die Verletzungen für keines der Opfer als lebensbedrohlich.

Werbung

Staatsanwaltschaft dementiert Terror

Die Staatsanwaltschaft erklärte inzwischen, dass es noch keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund gäbe. Zuvor hatte die britische Daily Mail berichtet, dass der Fall als möglicher Terroranschlag untersucht werde. Anders als in London ist man in den Niederlanden zur Zeit sehr darum bemüht, dass keine Details über den Vorfall an die Öffentlichkeit dringen.