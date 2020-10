Nachdem am Freitag in den frühen Morgenstunden unter Protesten das von Linksextremisten besetzte Haus „Liebig 34“ geräumt worden ist, eskalierte die Lage am Abend bei einer Demonstration in Berlin-Mitte.

Schon am Freitagmorgen war es zu Demonstrationen von Linksextremisten gekommen, als die Polizei in das Gebäude eindrang und die über 50 Hausbesetzer nach und nach hinaus geleitete. Tausende Polizisten waren im Einsatz – immer wieder kam es von umstehenden Protestierenden zu Angriffen auf die Beamten.

Werbung

Nach der Räumung lösten sich die Demonstrationen zunächst auf. Am Abend rottete sich jedoch abermals ein linker Mob aus über 1.000 Personen zusammen, der randalierend durch die Straßen von Berlin-Mitte zog. Sie warfen Feuerwerkskörper, Flaschen und Steine auf die Einsatzkräfte, zerstörten Schaufenster und zündeten Autos an.

Wieder Rangeleien an der Ecke Rosenthaler Straße. Demo steht nach kurzer Eskalation schon wieder. In den Nebenstraßen sollen bereits mehrere Autos in Brand gesteckt worden sein. #b0910 pic.twitter.com/9oz6ykOFA6 — julius geiler (@glr_berlin) October 9, 2020

Es kam am Freitag zu 132 Festnahmen; 19 Polizisten wurden insgesamt bei den linken Protesten verletzt.

Linksextreme Gewalt explodiert

Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, warnte: „Die Gewalt im Linksextremismus wird zunehmend brutaler und personenbezogener.“ Außerdem kritisierte er, dass Politiker die linksextreme Gewalt nicht ausreichend verurteilen.

Grüne hebeln Baurecht zugunsten von Linksextremen aus

Tatsächlich stemmten Linke und Grüne sich bis zuletzt gegen die Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“. Und das, obwohl das Gebäude samt Umkreis seit Jahren ein Hotspot linker Gewalt ist. Besonders unliebsame Nachbarn waren vor den Linksautonomen nicht sicher.

Erklärung zur drohenden Räumung der #Liebig34: Die Einhaltung von grundlegenden Hygieneregeln wird kaum zu gewährleisten sein. Wir erwarten daher von Polizei und Innensenator angesichts der derzeitigen Pandemiesituation die Räumung auszusetzen. https://t.co/GmsOiYiLRf pic.twitter.com/nyxtkABWtk — DIE LINKE. Berlin (@dielinkeberlin) October 7, 2020

Das von den Hausbesetzern zur „Festung“ umgebaute Gebäude strotzt nicht nur vor baulichen Mängeln, die gegen sämtliche geltenden Sicherheitsvorschriften verstoßen – es gibt im Haus auch etliche gefährliche Fallen.

Laut ARD Kontraste warnte die Polizei bereits 2016 die grüne Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann wegen Brandschutzmängeln. Auch die Bauaufsicht wies auf „für Leib und Leben relevante Mängel“ hin – doch Herrmann weigerte sich, zu handeln. Ihr grüner Baustadtrat Florian Schmidt wies sein Amt an, „bis auf Weiteres nicht von Amts wegen gegen bauliche Missstände vorzugehen. Dies ist eine politische Entscheidung des Bezirks.“