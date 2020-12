Vom sogenannten Bettlerlager, einem Haftlager für Landstreicher, das sich in der Zwischenkriegszeit (1935 bis 1938) am Beginn der idyllischen Donauschlinge bei Schlögen befand, ist heute nichts mehr zu sehen. Nur eine Hinweistafel erinnert seit kurzem an jener Stelle an das Arbeitslager, an dem es sich vor mehr als 80 Jahren befand.

Das Gebiet des ehemaligen Lagergeländes an der heutigen Nibelungenstraße gehört zur Ortschaft Vornwald in der Gemeinde Waldkirchen am Wesen. Warum gerade dieses Areal von den oberösterreichischen Sicherheitsbehörden zur Errichtung des Bettlerlagers (auch Fechterlager genannt) angemietet wurde, weiß man nicht. Vermutlich hat man wegen der Nähe zur Baustelle Nibelungenstraße so entschieden.

Aufatmen im Land

Am 15. Juli 1935 besichtigte der Sicherheitsdirektor und Landesrat Peter Graf Revertera-Salandra mit Vertretern der umliegenden Gemeinden das Areal, nachdem er zehn Tage zuvor erklärt hatte: Das Landstreicher- und Bettlerwesen und zum Teil auch das einschlägige Armenwesen seien für viele Gemeinden zu einer schweren finanziellen Belastung geworden, die sie kaum mehr tragen können. Da es seiner Ansicht nach aber „mit halben Maßregeln nicht getan“ sei, habe er der Landesregierung die Errichtung eines Arbeitszwangslagers vorgeschlagen.

Die Landesregierung zeigte sich von dem Vorschlag begeistert und verabschiedete am 9. Juli 1935 das „Haftlagergesetz“. Demzufolge konnten fortan alle bettelnden und herumstreunenden Personen in ein Lager gebracht werden, die von den zuständigen Ortsgemeinden sonst Arrest von drei Tagen bis zu sechs Wochen ausgefasst hätten.

„Oberösterreich geht wieder einmal mit gutem Beispiel voran“, bejubelte das „Linzer Volksblatt“ in diesen Tagen die Entscheidung der Landesregierung und schwärmte weiter: „Ein Großteil der Bettler wird damit von der Landstraße verschwinden.“

Damit meinte die Zeitung „jenen Aushub der Gesellschaft, der arbeitsunwillig ist und nicht zuletzt auch eine Gefahr, besonders für das flache Land war.“ Diese Menschen würden nun nach Errichtung des Bettler-Haftlagers der „Freiheit des Landstreichers beraubt“ und wieder in den Arbeitsprozess eingeschaltet sein, „der für einen Teil dieser Leute naturgemäß Zwangsarbeit“ sein werde.

„Wir wissen, dass diese Nachricht im ganzen Land mit einem befreiten Aufatmen begrüßt werden wird“, schloss das „Linzer Volksblatt.“

Betteln als gutes Geschäft

„Eine konträre Haltung dazu, nahm von Anfang an die linke Presse ein“, heißt es dazu in dem kürzlich erschienenen Buch „Das Bettlerlager“ der beiden Autoren Jürgen Heib und Thomas Scheuringer. Auch die nationalsozialistische Presse hätte das Thema aufgegriffen, um der ständestaatlichen Regierung wirtschaftliches und soziales Versagen vorwerfen zu können.

Tatsache jedenfalls war, dass es infolge der damals herrschenden Arbeitslosigkeit bei gleichzeitiger Senkung der Sozialleistungen zum Problem des massenhaften Bettelns gekommen war, sodass die Regierung schließlich keinen anderen Ausweg mehr sah, als polizeilich dagegen vorzugehen.

Schon bald darauf, im September 1935, begann die Gendarmerie, die Bettler und Streuner bei Razzien zusammenzutreiben und ins Lager zu bringen. Dabei hätten die Sicherheitsbehörden die „interessante Wahrnehmung“ gemacht, dass zahlreiche Personen mit der Berufsbettelei glänzende Geschäfte machten, berichtete die „Alpenländische Rundschau“.

Lager für 200 Leute

Zunächst jedoch war es damit vorbei. Am 2. September 1935, dem Eröffnungstag des neuen Lagers, bezogen zwischen 100 und 200 Personen ihre neue Zwangsunterkunft. Auf dem etwa ein Joch großen, umzäunten Lagergelände gab es fünf Wohnbaracken, in denen jeweils maximal 48 Personen Platz finden konnten. Etwas abseits davon befanden sich die Waschbaracke mit dem kleinen E-Werk, die Küchenbaracke und ein Wasch­platz mit Latrine. Über allem erhob sich ein etwa zehn Meter hoher Wachturm. Das Lager soll von etwa 35 Schutzkorps-Männern bewacht worden sein, der Lagerkommandant sowie sein Diener und auch der Koch wohnten beim nahen Wirt in Schlögen.

Der Großteil der Lagerbewohner fühlte sich durchaus wohl, zitieren die beiden Autoren einen Direktor Sittner von der Landesregierung, der das Lager inspizierte und angenehm überrascht registrierte, dass die Insassen mit der Lagerleitung sehr zufrieden gewesen seien. Diese waltete nämlich „verständnisvoll und mit sozialem Gefühl ihres keineswegs angenehmen Amtes“, hieß es.

Die Verpflegung war gut

„Die Häftlinge erhalten eine sehr gute Verpflegung und werden zum Bau der Nibelungenstraße eingesetzt“, liest man in der Chronik der Gendarmerie von Wesenufer. Im Lager würden die Insassen auch „zu militärischer Disziplin und Ordnung erzogen.“ Doch bekanntlich wird nichts so heiß gegessen wie gekocht: Überarbeitet dürften sich die zwangsverpflichteten Lagerinsassen nicht haben.

Denn statt der vorgesehenen 48 Wochenarbeitsstunden haben die Häftlinge in Wahrheit nur 42 Stunden geschuftet. Die tatsächliche tägliche Arbeitszeit betrug daher nur rund sieben Stunden, schreiben die beiden Autoren Heib und Scheuringer und stellen auch fest: In den 31 Monaten, in denen das Lager bestand, haben etwa 3.000 Häftlinge 1.250 Meter Nibelungenstraße erbaut.