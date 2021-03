Symbolbild: Then Chih Wey / Action Press / picturedesk.com

Die New Yorker Polizei setzt seit dem Vorjahr einen digitalen Roboterhund (Digidog) zur Kriminalitätsbekämpfung ein. Weil das „Tier“ bisher vor allem in einkommens- und bildungsschwachen Vierteln der Bronx und in Brooklyn „tätig wurde“, beschimpfte die extrem linke demokratische Abgeordnete und Biden-Frontfrau, Alexandria Ocasio-Cortez, die New Yorker Polizei als Rassisten.

von Kornelia Kirchweger

Die Polizei teste Digidog nur in armen Vierteln oder in Communities mit vielen Farbigen, schimpfte sie auf Twitter: Jetzt würden Boden-Überwachungsdrohnen in einkommens- und bildungsschwachen, farbigen Vierteln getestet….es wäre besser, das Geld in Schulen oder Wohnungen zu investieren, statt in diese Technologie.

Man solle sich fragen: wann habe es zuletzt Investitionen in eine Weltklasse-Technologie für Bildung, Gesundheit, Wohnen, etc. vor allem für solche Viertel gegeben, twitterte Ocasio-Cortez.

Shout out to everyone who fought against community advocates who demanded these resources go to investments like school counseling instead.

Now robotic surveillance ground drones are being deployed for testing on low-income communities of color with under-resourced schools 👍🏽 https://t.co/ZqKtnexctb

