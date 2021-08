Imago

Nachdem der Ableger des Islamischen Staats, ISIS-K, Terroranschläge in Afghanistan verübte, bei denen auch 13 US-Soldaten ermordet wurden, starteten die USA gestern einen Drohnenangriff gegen die Islamisten. Dabei verstarben jedoch hunderte Zivilisten – darunter auch mehrere Kinder. US-Präsident Biden gerät indes immer mehr unter Druck. Die afghanische Asylwelle für Europa beginnt bereits: 32 Afghanen warten laut einem Al Jazeera Bericht bereits an der weißrussisch-polnischen Grenze auf die Einreise in die EU.

Biden unter Druck: Unzufriedenheit auf allen Seiten

6.000 US-Soldaten sollen Ausreise von Afghanen-Kollaborateuren sichern

ISIS-Angriff auf Ausreisende: 13 US-Soldaten tot

Rücktrittsforderungen gegen Biden

Afghanen-Hass auf USA wächst nach zivilen Drohnen-Opfern

10 Kinder bei Drohnenangriff getötet

Deadline: Am 31. August soll US-Truppenabzug zu Ende sein

Afghanen-Flüchtlinge warten bereits an den Toren der EU auf Einlass

Biden-Rücktritt gefordert

Werbung

Nach dem Tod von 13 US-Soldaten in Kabul steht Joe Biden unter Druck. Bereits morgen soll der endgültige Abzug der USA aus Afghanistan stattfinden. Es ist unwahrscheinlich, dass es den USA gelingen wird, die mit ihnen verbündeten, afghanischen Kollaborateure bis dahin in die USA, bzw. in die europäischen Zwischenlager am Balkan zu evakuieren. 6.000 US-Soldaten sollen dafür bis morgen weiter ihr Leben riskieren. Unzufriedenheit mit Biden auf allen Seiten: Während demokratische US-Bürger Biden für die hohe moralische Schuld gegenüber der nicht zu rettenden Afghanen vorwerfen, fordern immer mehr US-Republikaner angesichts der getöteten US-Soldaten den Rücktritt des Präsidenten.

Imago

Afghanen-Hass auf USA: 10 Kinder durch US-Raketen getötet

Weitere Anschläge wollen die USA durch ihren gestrigen und heutigen Drohnen-Schlägen verhindert haben. Doch viele Afghanen beklagen die wachsende Anzahl ziviler Opfer, die dabei zustande gekommen sei. Und so ist auch ihrerseits der Hass auf die USA groß.

Eine Afghanin kommentiert auf Instagram: „Möge Allah Rache für alle Moslems und Andersgläubige nehmen, die wegen Amerika sterben!“

Ein anderer Afghane schreibt: „Schande für Amerika“ und „F*ck Joe Biden!“

Auch US-Amerikaner kommentieren: „China Joe in Aktion“.

10 Kinder starben durch US-Drohnenangriff:

#BREAKING:

The 2yrs old #Malika also died and the number of victims of the U.S rocket attack in Kabul reached 10. 1: Zemaray 40

2: Naseer 30

3: Zameer 20

4: Faisal 10

5: Farzad 10

6: Armin 4

7: Benyamin 3

8: Sumaya 2

9: Ayat 2

10: Malika 2 Civilians & no connections with IS-K pic.twitter.com/teccTRW2MB — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 30, 2021

Unter anderem sei ein 9-jähriges afghanisches Kind beim Drohnen-Angriff getötet worden:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Muslim Daily (@muslim.daily)

Afghanistan: Seit 40 Jahren unter Fremdherrschaft und Stellvertreterkriegen

Seit 40 Jahren befindet sich das Land im Krieg. Zuerst unterwarfen die russischen Sowjets die Afghanen und führten dort eine Art von Sozialismus ein, dann putschten die islamistischen Mudschaheddin durch US-Unterstützung die Regierung, wie Wochenblick berichtete. Nun, 20 Jahre nach dem US-Einmarsch mussten sich die westlichen Mächte ihr Scheitern in Afghanistan eingestehen. Jetzt sucht die – ebenso durch die USA unterstützte – ISIS die nun vorherrschenden Taliban durch Terroranschläge unter Druck zu setzen. Gezielt wurden die ausreisewilligen Westmächte und Afghanen durch Selbstmordattentate attackiert.

Mehr zum Thema: