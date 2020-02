Bilder: Screenshots, YouTube, Irfan Peci

Donnerstag Nacht platzte die politische Bombe: Die Türkei drohte, die Grenzen zu öffnen und Migranten ungehindert nach Europa ziehen lassen. (Wochenblick berichtete). Experten warnen, dass diese kommende Flüchtlingswelle alles in der Schatten stellen wird, was der Kontinent seit dem Jahr 2015 erleben musste.

Einen kleinen Ausblick darauf, was Europa auch auf den Flüchtlings-Routen alles bevorsteht, liefern schockierende Videos, die der bekannte Islamismus-Aussteiger Irfan Peci auf seinem YouTube-Kanal teilte …

Werbung

Türkei rudert zurück – Flüchtlinge schon am Weg?

Die Türkei wies am Freitag die Berichte zurück: „In der Flüchtlings- und Migrationspolitik unseres Landes, das die meisten Flüchtlinge in der Welt aufgenommen hat, gibt es keine Änderung“, hieß es in einer Stellungnahme des Außenministeriumssprechers Hami Aksoy.

Erste Bilder aus Grenzregionen zeichnen jedoch ein anderes Bild. So berichtet etwa RT, dass erste Flüchtlinge aus Syrien bereits auf dem Weg seien.

Wehrloses Reh brutal getötet

Ein von Irfan Peci geteiltes und besonders verstörendes Video zeigt „Flüchtlinge“ – bei denen es sich laut dem Experten Peci um Nordafrikaner handelt – wie diese in einem Waldstück in Bosnien ein wehrloses kleines Reh fangen, es brutal töten und Halal-schlachten. Dabei lachen die jungen Männer in die Kamera, haben offenkundig große Freude daran, das scheue Tier zu quälen.

Ein weiteres Video – ebenfalls in Bosnien gefilmt – zeigt eine Gruppe junger Flüchtlinge. Peci beschreibt die Personen wie einen „Mob Islamistischer Kämpfer“. Wie „arme, schutzbedürftige Flüchtlinge“ wirken die Männer auch tatsächlich nicht. Mit Stöcken bewaffnet laufen die Männer durch die Straßen in Bosnien, schreien dabei immer wieder „Allahu Akbar“.

Vorgeschmack auf die nächste Welle?

Das Video dokumentiert in beeindruckenden Bildern den Alltag entlang der Flüchtlings-Route und in den Migranten-Camps am Weg. Gewalt und absolute Rücksichtslosigkeit. Ganze Dörfer und Städte, die unter den untragbaren Zuständen zu leiden haben. Ist es ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Europa nun alles bevorstehen könnte? …