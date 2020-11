Screenshots: Twitter/privat Komposition: Wochenblick

Am Montag kam es ersten Berichten zufolge kurz nach 20 Uhr zu einer Schießerei in der Wiener Innenstadt. Im Bereich des Schwedenplatzes fielen mehrere Schüsse. Einer der Täter ist bereits tot.

In Wien soll sich in den Abendstunden gegen 20 Uhr ein Terror-Anschlag ereignet haben. Mindestens zwei bewaffnete Männer schossen im Bereich des Schwedenplatzes um sich.

Dabei soll ersten Berichten zufolge auch ein Security vor einer Synagoge ermordet worden sein.

Ersten Berichten zufolge gibt es 7 Tote, darunter einer der Täter. Weiters soll es 4 Schwerverletzte geben.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don’t share any Videos or Fotos!

