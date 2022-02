70 Sportler brechen mit Herzschäden zusammen – viele davon tot

Herzstillstände und andere medizinische Notfälle im Sport explodieren während der „Impf“-Kampagnen. Wochenblick berichtete bereits mehrfach (u.a. hier, hier und hier) über plötzlich zusammenbrechende Sportler. Reanimationen am Spielfeldrand sind mittlerweile leider keine Seltenheit mehr, und nur allzu oft stehen die jungen Sportler trotzdem nicht mehr auf – sie sind tot. Nachfolgend sind 70 neue solcher Fälle von Mitte bis Ende Januar 2022 dokumentiert. Die meisten dieser tragischen Vorfälle werden in der Mainstream-Presse verschwiegen!

(1) Skisport: Madonna di Campiglio, Italien: Der Weinbauer Luciano Piona bricht auf der Skipiste plötz- lich mit “medizinischem Notfall” zusammen und stirbt im Krankenhaus. Meldung vom 8.1.22.

(2) Basketball: Basketball-Abteilungsleiter Thomas “Big T” Lippe des TuS Treis-Karden mit nur 47 Jahren völlig überraschend “in der Nacht” auf den 6. Januar 22 verstorben. Meldung vom 11.1.22.

(3) Fußball: Der 61-fache malaysische Fußball-Nationalspieler Serbegeth “Shebby” Singh stirbt fünf Tage nach seiner Booster-“Impfung” beim Fahrradfahren am 12.1.2022 an einem Herzinfarkt. Meldung vom 18.1.22.

(4) Eishockey: Bei einem Eishockey-Match in Ann Arbour, Michigan, im Dezember 2021 kollabierte der Spieler Greg Kowalewski (47) mit Herzstillstand. Ein befreundeter Arzt konnte ihn durch Herzmassage und mittels eines Defibrillators wiederbeleben. Bericht vom 13.1.2022.

(5) Eishockey: Der ehemalige Bundesliga-Torhüter und Deutsche Meister Joachim “Bibi” Appel am 14.1.2022 “unerwartet und viel zu früh” mit 54 Jahren verstorben. Meldung vom 18.1.22.

(6) Workout: Cambyretá, Paraguay: 45-jähriger Mann bricht im Fitnesscenter plötzlich tot zusammen. Meldung vom 14.1.2022.

(7) Fußball: Der Brasilianer Jader Cezario de Oliveira erleidet mit nur 21 Jahren während einer Fußballpartie mit Freunden einen Herzstillstand und kann nicht wiederbelebt werden. Nach Auskunft von Freunden hatte Jader, der verheiratet war, keine Vorerkrankungen. Meldung vom 14.1.22.

(8) Fußball: Teneriffa: Futsal-Torhüter Mateo Hernández der Kanarischen U19-Auswahl, kürzlich in die spanische Jungend-Nationalmannschaft berufen, mit nur 18 Jahren plötzlich an “natürlichen Ursachen” gestorben – vermutlich an einem “plötzlichen medizinischen Notfall”. Meldung vom 14.1.2022.

(9) Radsport: Baskenland: 57-jähriger Mountainbiker bewusstlos neben seinem Fahrrad gefunden. Trotz Helikoptereinsatz kann er nicht mehr wiederbelebt werden – medizinischer Notfall wahrscheinlich. Meldung vom 15.1.2022.

(10) Fußball: Der 15-jährige Pedro Henrique Oliveira da Silva Souza bricht nach einem Jugendpokalspiel in Goianésia (Goiás, Brasilien) mit Herzstillstand zusammen, wird ins Krankenhaus transportiert und stirbt auf der Intensivstation. Meldung vom 15.1.2022.

(11) Fußball: Davies – Aubameyang – Lemina: Trainer schieben Herzprobleme ihrer positiv getesteten Spieler auf deren Covid-“Infektionen”, und seien diese auch noch so mild verlaufen. mRNA- „Impfungen“ als Auslöser viel wahrscheinlicher. Meldung vom 15.1.22.

(12) Fußball: Der Torwart des brasilianischen Erstligisten America Mineiro aus Belo Horizonte, Matheus Cavichioli (35), muss wegen eines überraschend diagnostizierten Herzproblems unters Messer. Meldung vom 15.1.2022. Im Oktober wurde vermeldet, dass 97% der brasilianischen Erstligaprofis mindestens eine Covid-Injektion erhalten hatten.

(13) Wintersport: Val di Gleris, Italien: Ski-Langläufer bricht mit Herzstillstand zusammen, kann von einem Passanten wiederbelebt werden und wird mit dem Hubschrauber in die Klinik transportiert. Meldung vom 15.1.2022.

(14) Radsport: Aranga, Galizien, Spanien: Ca. 60-jähriger Radfahrer ist mit zwei Freunden unterwegs, fällt plötzlich mit Herzstillstand zu Boden und kann von den Rettungskräften nicht wiederbelebt werden. Meldung vom 16.1.2022.

(15) Radsport: Andalusien: Leiche eines 38-jährigen Mannes neben seinem Fahrrad auf einem Radweg gefunden. Vermutlich an einem Herzinfarkt gestorben. Meldung vom 16.1.2022.

(16) Motorsport: Der spanische Rally-Fahrer Adrián Gutiérrez (39), zweifacher Vater, kollabiert zu Hause mit Herzproblemen und stirbt wenige Tage später im Krankenhaus. Meldung vom 17.1.2022.

(17) Leichtathletik: Die Schweizer Sprinterin Sarah Atcho (26) muss eine Wettkampfpause einlegen. Auf Instagram erklärt die Lausannerin, dass sie nach ihrer Impfung gegen Covid an einer Perikarditis leide.” Meldung vom 17.1.2022.

(18) Tennis: 17.2.2022, Australian Open, Erste Runde Herren, Federico Delbonis vs. Pedro Martínez: Geimpftes Ballmädchen kollabiert mitten im Spiel, die Spieler eilen ihr zur Hilfe.

(19) Fußball: Marco Da Graca, 19-jähriger Mittelstürmer von Juventus Turin – alle Spieler von Juve erhielten Pressemeldungen zufolge Covid-Injektionen – muss sich wegen schwerer Herzarhythmien einer Operation unterziehen. Meldung vom 17.1.2022.

(20) Workout: Cianorte, Brasilien: Lucas Dias de Novaes (18) bricht in einem Fitness-Studio mit Herzstillstand zusammen. Nach 40 Minuten kann er wiederbelebt werden, stirbt aber kurz darauf im Krankenhaus. Meldung vom 17.1.22.

(21) Eishockey: Dr. Werner Klepisch, ärztlicher Betreuer des Linzer Eishockeyteams, mit 60 Jahren plötzlich und unerwartet in der Nacht verstorben. Meldung vom 18.1.22.

(22) Radsport: Nordfrankreich: 60-jähriger Fahrradfahrer erleidet Herzstillstand, stürzt und kämpft nun in der Klinik um sein Leben. Meldung vom 18.1.2022.

(23) Fußball: Jamie Vincent, ehemaliger Linksverteidiger u.a. von Crystal Palace, FC Portsmouth und Derby County mit über 500 Profi-Einsätzen, ist völlig unerwartet mit nur 46 Jahren nach einem plötzlichen Herzstillstand gestorben. Meldung vom 19.1.2022.

(24) Wintersport: Limone Piemonte, Italien: 56-jährige Polizistin aus Cuneo fährt mit ihrem Mann Ski, erleidet einen “plötzlichen medizinischen Notfall” und stirbt auf der Piste. Meldung vom 19.1.2022.

(25) Schulsport: Kopeisk, Süd-Ural, Russland: 16-jähriger Schüler bricht während Sportunterricht in Turnhalle zusammen und kann nicht wiederbelebt werden. Meldung vom 19.1.2022.

Video vom Vorfall:

(26) Fußball: Argentinien: Patricio Guiata (22) bricht mitten im Training seines Vereins Comunidad Rural zusammen und stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus. Meldung vom 20.1.2022.

(27) Fußball: Der Kölner Amateurfußballer Kerim Arslan stirbt mit nur 29 Jahren nach einem Fußballspiel an Herzversagen. Meldung vom 20.1.22.



(28) Schulsport: Montauban, Frankreich: 13-jähriger muss im Sportunterricht wiederbelebt werden und kämpft nun um sein Leben. Ein Psychologenteam betreut Lehrer und Schüler der katholischen Privatschule. Meldung vom 20.1.22.

(29) Basketball: Dominikanische Republik: Endy Vladimir Maldonado (27) erleidet einen “fulminanten Herzinfarkt” während eines Basketballspiels und stirbt. Meldung vom 20.1.2022.

(30) Kraftsport: “Strongman” Bud Jeffries mit 48 Jahren vor seinem Haus in Florida beim Training am 21.1.22 überraschend an einer Lungenembolie verstorben. Meldung vom 22.1.22.

(31) Fußball: Am 11.1.2022 vermeldete der SSC Neapel, alle seine Spieler seien bereits dreifach „geimpft“. Am 21.1.2022 heißt es, der Nationalspieler des Afrikameisters Algerien in den Diensten des SSC Neapel, Adam Ounas (25) sei wegen Anomalien der Herzfunktion nicht einsatzfähig.

(32) Workout: Covid-“Impfung” befördert bis dahin gesunden österreichischen Fitnesstrainer Aleksandar B. in die Notaufnahme: Myokarditis und Herzinsuffizienz. Die vom Parlament beschlossene “Impf”-Pflicht hält er für “absurd”. Video vom 21.1.22.

(33) Fußball: Jugendspieler des Club Deportivo Avance in Alcalá de Henares (Spanien) nach Vereinsangaben “plötzlich verstorben”. Meldung vom 21.1.22.

(34) Cricket: Bei einem Cricket-Match der australischen C3-Liga zwischen Flinders und Rye am 22.1.22 kollabiert der Spieler Ed Donnelly mit Herzstillstand. Mitspielern und einem Polizisten in der gegnerischen Mannschaft gelingt es, ihn zu reanimieren.

(35) Fußball: 54-jähriger Fan des Bacup Borough FC aus Lancashire (England) bricht während eines Spiels im Brian Boys Stadium am 22.1.22 auf den Rängen zusammen und kann trotz Defibrillatoreinsatz nicht gerettet werden. Meldung vom 24.1.22.

(36) Fußball: Zu “99,9% geimpfter” Kapitän des Hessenligisten Barockstadt Fulda-Lehnerz Patrick Schaaf kehrt nach drei Monaten Zwangspause zurück – im Oktober wurde bei ihm eine Herzbeutelentzündung diagnostiziert. Meldung vom 22.1.22.

(37) Fußball: Omar Mussa (21) vom FC Weymouth, ehemaliger belgischer U18-Nationalspieler, kollabiert mitten im Spiel der englischen National League am 22.1.2022 bei Boreham Wood ohne gegnerische Einwirkung und wird ins Krankenhaus transportiert.

(38) Laufsport: Carlo Alberto (12), doppelt geimpfter Junioren-Teilnehmer aus Padua am Crosslauf von Vittorio Veneto (Italien) bricht am 23.1.22 kurz vor dem Ziel zusammen und wird mit dem Helikopter ins Krankenhaus transportiert. Kurz darauf verstorben.

(39) Radsport: Carignan, Frankreich: 19-jähriger Radfahrer bricht am 23.1.22 mit Herzstillstand zusammen, muss mehrfach wiederbelebt werden und wird ins Krankenhaus von Charlesville- Mézières transportiert. Meldung vom 23.1.22.

(40) Bergsport: Bergwanderer (57) bricht in den italienischen Alpen nach “plötzlichem medizinischen Notfall” zusammen und kann trotz Helikoptereinsatz nicht gerettet werden. Meldung vom 23.1.22.

(41) Segeln: 43-jähriger französischer Segler erlitt, wie erst jetzt am 23.1.22 berichtet, bei einer Regatta im Mai 2021 einen Herzinfarkt und verbrachte 17 Tage auf der Intensivstation.

(42) Laufsport: Identität des Teilnehmers vermeldet, der am 23.1.22 beim Cross-Lauf von Sabadell tot zusammenbrach: Es handelt sich um den erfahrenen Athleten Josep María Pijuan (42). Meldung vom 24.1.22.

(43) Fußball: Francisco Jesus Zamorano Ortiz, genannt “Chechu”, von CD Egabrense bricht am 23.1.22 mitten in der Partie gegen Atlético Central de Sevilla zusammen und wird in Klinik transportiert. Meldung vom 23.1.22.

(44) Baseball: Nathan Rogalski, Baseball-Spieler der Oklahoma State University, nach “plötzlicher Erkrankung” verstorben. Meldung vom 24.1.22.

(45) Wintersport: Vogesen, Frankreich: Skilangläufer erleidet Herzstillstand in der Loipe und wird mit dem Hubschrauber auf die Intensivstation transportiert. Schicksal unklar. Meldung vom 24.1.22.

(46) Basketball: 31-jähriger Basketballspieler bricht während der Partie Xerixia Club Baloncesto de Jerez gegen AB Oliva in Jerez de los Caballeros mit Herzinfarkt zusammen und kämpft nun auf der Intensivstation des Krankenhauses von Badajoz um sein Leben. Meldung vom 24.1.22.

(47) Fußball: Beim Match zwischen den Blackburn Rovers und dem FC Middlesbrough am 24.1.22 bricht ein Fan auf der Tribüne zusammen. Meldung vom 25.1.22.

(48) Laufsport: Kapstadt, Südafrika: Cross-Läufer (47) bricht auf einem Trail am Tafelberg plötzlich zusammen und stirbt. Autopsie angeordnet, es wird ein Herzinfarkt vermutet. Meldung vom 24.1.22.

(49) Fußball: Munther Al-Harrasi vom Al-Rustaq Club (Oman) bricht tot auf dem Fußballplatz zusammen. Meldung vom 24.1.22. Bereits am 25.12. war es im Oman zu einem ähnlichen Todesfall gekommen, als Mukhallad Al-Raqadi vom Muscat FC in der Aufwärmphase vor einem Erstligaspiel plötzlich kollabierte und nicht reanimiert werden konnte.

(50) Fußball: Mendoza, Argentinien: Physio-Coach des Club Deportivo Maipú, Germán Eduardo Clop, mit 30 Jahren morgens tot aufgefunden worden. Verein sagt Aktivitäten ab. Meldung vom 24.1.22.

(51) Workout: Santiago del Estero, Argentinien: Die 42-jährige Cecilia Teri bricht im Fitness-Studio mit Herzstillstand zusammen und stirbt. Keine kardiologischen Vorerkrankungen. Meldung vom 25.1.22.

(52) Tennis: Francesco Paderni, erst 49-jähriger Notar aus Locri, Italien, Vater zweier Kinder im Alter von 16 und 19 Jahren, erleidet nach einem Tennismatch tödlichen Herzinfarkt. Meldung vom 25.1.22.

(53) Turnen: Ungarischer Turn-Olympiasieger lässt sich gegen seinen Willen “impfen”, um seinen Trainerberuf weiter ausüben zu können, zieht sich “Impf”-Corona zu und stirbt kurz nach der Injektion mit 51 Jahren wahrscheinlich an deren Folgen. Meldung vom 25.1.22.

(54) Fußball: Alan Mellouët, 26-jähriger Spieler des bretonischen Fußballvereins Pleyber-Christ, erleidet beim Training am 26.1.22 einen “plötzlichen medizinischen Notfall”, vermutlich einen Herzstillstand. Seine Mitspieler und ein Rettungsdienst versuchen vergeblich, ihn wiederzubeleben. Meldung vom 29.1.22.

(55) Basketball: Der Trainer der Universitäts-Basketballmannschaft der Hannah Pamplico High School in South Carolina, Jonathan Timmons, bricht während einer Partie zusammen und kann nicht wiederbelebt werden. Meldung vom 26.1.22.

(56) Biathlon: Der Biathlet Lukas Hofer aus Südtirol schließt nicht aus, dass seine Formkrise auf seine Covid-“Impfung” zurückzuführen ist. Eine Woche danach begann er, an Muskelschmerzen zu leiden. Anderen Athleten sei es ähnlich ergangen. Meldung vom 26.1.22.

(57) Radfahren: Padua, Italien: Giovanni Galetto (58) bricht beim Radfahren mit Herzstillstand zusammen und stirbt. Meldung vom 26.1.22.

(58) Radfahren: Santa Maria Capua Vetere, Italien: Der Koch Francesco Michalette (57) bricht beim Radfahren mit Herzstillstand zusammen und stirbt. Meldung vom 27.1.22.

(59) Radfahren: Livorno, Italien: Älterer Mann bricht beim Fahrradfahren mit Herzstillstand zusammen und stirbt. Meldung vom 27.1.22.

(60) Motorsport: Brasilien: Die Rally Cerapió 2022 ist einen Tag vor der letzten Etappe abgebrochen worden, nachdem der Motocross-Fahrer Daniel Santos (36) tot neben seinem Motorrad aufgefunden wurde. Keine Schäden am Fahrzeug oder Spuren eines Unfalls – Daniel Santos starb offenbar an einem “plötzlichen medizinischen Notfall”. Meldung vom 27.1.22.

(61) Fußball: Der Trainer des FC Sunderland (Englische League One), Lee Johnson, sieht die Covid- “Impfung” als Auslöser für die Herzprobleme seines Torwarts Lee Burge, der für mindestens fünf Wochen wegen einer “Herzentzündung” nicht spielen kann. Meldung vom 28.1.22.

(62) Fußball: Alfie Nunn, früherer Spieler des FC Canterbury aus England, arbeitete in Dubai. Jetzt starb er dort mit 35 Jahren beim Fußballspielen an einem Herzinfarkt. Meldung vom 28.1.22.

(63) Tauchsport: Taucher im Gardasee erleidet “medizinischen Notfall” und kann nicht wiederbelebt werden. Meldung vom 28.1.22.

(64) Fußball: Buenos Aires: Ein 48-jähriger Mann bricht mitten in einem Fußballspiel mit Freunden im Viertel Flores plötzlich tot zusammen (Beispielbild). Meldung vom 29.1.22.

(65) Fußball: Der Fan des FC Fulham, der während der Championship League-Partie am 29.1.22 gegen den FC Blackpool auf der Tribüne kollabierte, ist verstorben. Das Spiel war vierzig Minuten lang unterbrochen worden. Meldung vom 29.1.22.



(66) Fußball: Die Partie Oldham Athletic vs. AFC Rochdale (League Two) am 29.1.22 muss in der ersten Halbzeit für 23 Minuten unterbrochen werden, weil ein Fan auf den Rängen einen medizinischen Notfall erleidet. Meldung vom 29.1.22.

(67) Fußball: Das Spiel Wycombe Wanderers vs. Milton Keynes Dons (League One) am 29.1.22 muss unterbrochen werden, weil ein Fan auf den Rängen einen medizinischen Notfall erleidet. Meldung vom 29.1.22.

(68) Fußball: Das Spiel Bradford City vs. Crawley Town (League Two) am 29.1.22 muss gegen Ende des Spiels unterbrochen werden, weil ein Fan auf den Rängen einen medizinischen Notfall erleidet. Meldung vom 29.1.22.

(69) Wintersport: Der Unternehmer Luciano Tonello bricht auf der Skipiste in Val di Fiemme wegen eines “plötzlichen medizinischen Notfalls” zusammen und kann nicht wiederbelebt werden. Skipisten in Italien sind nur für Geimpfte und Genesene geöffnet! Meldung vom 30.1.22.

(70) Fußball: Beim “kleinen Clasico” am 29.1.22 in Spanien zwischen Barcelona B und Real Madrid Castilla (der zweiten Mannschaft von Real) sackt Madrids Rafa Marín (19) in der 22. Minute zusammen, hat offenbar Brustschmerzen und Atemnot und muss wenige Minuten später ausgewechselt werden.

Video des Vorfalls: