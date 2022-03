Evidenzbasierte Medizin – eine Illusion: scharfe Kritik von Forschern in Fachzeitschrift

In einem Artikel im renommierten British Medical Journal gehen die Autoren mit der aktuellen Wissenschaft und im Speziellen mit der medizinischen Forschung hart ins Gericht. Evidenzbasierte Medizin sei eine Illusion, heißt es. Sie wurde durch Unternehmensinteressen, verfehlte Regulierung durch Behörden und die finanziellen Verbindungen der akademischen Welt korrumpiert, argumentieren diese Autoren und fordern u.a. die Befreiung der Aufsichtsbehörden von der Finanzierung durch die Pharmaunternehmen.

Pharma-Giganten beherrschen Medizin

Die Autoren beklagen, dass die von der Pharmaindustrie gesponserten Studien oft falsch dargestellt werden und dass die gesamte Medizin von einigen wenigen Pharma-Riesen beherrscht wird. Auch wenn diese um Marktanteile kämpften, hätten sie ein gemeinsames Ziel: die Ausweitung des Marktes! Der wissenschaftliche Fortschritt werde behindert, da diese Pharma-Giganten ihre Rohdaten geheim halten, negative Studienergebnisse unterdrücken und unerwünschte Ereignisse, wie es etwa schwere Nebenwirkungen sind, nicht melden würden. „Patienten sterben aufgrund der negativen Auswirkungen kommerzieller Interessen auf die Forschungsagenda, die Universitäten und die Aufsichtsbehörden“, kommen die Autoren zum Schluss.

Universitäten und Zulassungsbehörden im Netz der Pharma

Universitäten würden falsche Darstellungen der Daten aus solchen Kooperationen mit den Pharma-Herstellern nicht korrigieren. Kritiker der Industrie seien mit Ablehnungen von Zeitschriften, rechtlichen Drohungen und der potenziellen Zerstörung ihrer Karrieren konfrontiert. Die Zulassungsbehörden würden ebenfalls von der Industrie gesponsert und verwenden von Big-Pharma finanzierte und durchgeführte Studien zur Zulassung von Arzneimitteln, ohne in den meisten Fällen die Rohdaten zu sehen, kritisieren die Autoren.

Finanzielle Entflechtung gefordert

Die Wissenschaftler fordern daher die Befreiung der Aufsichtsbehörden von der finanziellen Umklammerung durch die Pharmaunternehmen und die Besteuerung der Pharmaunternehmen, um die öffentliche Finanzierung unabhängiger Studien zu ermöglichen. Weiters sollen anonymisierte Studiendaten veröffentlicht werden, damit diese von Dritten überprüft und bewerten werden können. „Die offene und transparente Veröffentlichung von Daten steht im Einklang mit unserer moralischen Verpflichtung gegenüber Studienteilnehmern – realen Menschen, die an einer riskanten Behandlung teilgenommen haben und ein Recht darauf haben, dass die Ergebnisse ihrer Teilnahme nach den Grundsätzen wissenschaftlicher Strenge verwendet werden.“

Der Artikel im BMJ

Die Illusion der evidenzbasierten Medizin

Die evidenzbasierte Medizin wurde durch Unternehmensinteressen, gescheiterte Regulierung und die Kommerzialisierung der akademischen Welt korrumpiert, argumentieren diese Autoren.

Die Einführung der evidenzbasierten Medizin war ein Paradigmenwechsel, der die Medizin auf eine solide wissenschaftliche Grundlage stellen sollte. Die Gültigkeit dieses neuen Paradigmas hängt jedoch von zuverlässigen Daten aus klinischen Studien ab, von denen die meisten von der Pharmaindustrie durchgeführt und im Namen hochrangiger Akademiker veröffentlicht werden. Die Freigabe zuvor vertraulicher Dokumente der pharmazeutischen Industrie an die Öffentlichkeit hat der medizinischen Gemeinschaft einen wertvollen Einblick in das Ausmaß gegeben, in dem von der Industrie gesponserte klinische Studien falsch dargestellt werden. Solange dieses Problem nicht behoben ist, wird die evidenzbasierte Medizin eine Illusion bleiben.

Die Philosophie des kritischen Rationalismus, die von dem Philosophen Karl Popper vertreten wurde, ist ein berühmtes Plädoyer für die Integrität der Wissenschaft und ihre Rolle in einer offenen, demokratischen Gesellschaft. Eine wirklich integre Wissenschaft wäre eine, in der sich die Praktiker nicht an liebgewonnene Hypothesen klammern und die Ergebnisse der strengsten Experimente ernst nehmen. Dieses Ideal wird jedoch von Unternehmen bedroht, in denen finanzielle Interessen das Gemeinwohl übertrumpfen. Die Medizin wird weitgehend von einer kleinen Zahl sehr großer Pharmaunternehmen beherrscht, die um Marktanteile konkurrieren, sich aber in ihren Bemühungen um die Ausweitung dieses Marktes praktisch einig sind. Die kurzfristigen Anreize für die biomedizinische Forschung aufgrund der Privatisierung wurden von den Verfechtern der freien Marktwirtschaft gefeiert, aber die unbeabsichtigten, langfristigen Folgen für die Medizin waren schwerwiegend. Der wissenschaftliche Fortschritt wird durch das Eigentum an Daten und Wissen behindert, weil die Industrie negative Studienergebnisse unterdrückt, unerwünschte Ereignisse nicht meldet und die Rohdaten nicht mit der akademischen Forschungsgemeinschaft teilt. Patienten sterben aufgrund der negativen Auswirkungen kommerzieller Interessen auf die Forschungsagenda, die Universitäten und die Aufsichtsbehörden.

Die Verantwortung der Pharmaindustrie gegenüber ihren Aktionären bedeutet, dass ihre hierarchischen Machtstrukturen, ihre Produkttreue und ihre PR-Propaganda Vorrang vor wissenschaftlicher Integrität haben müssen. Obwohl Universitäten schon immer elitäre Institutionen waren, die durch Stiftungen beeinflusst werden konnten, haben sie lange den Anspruch erhoben, Hüter der Wahrheit und das moralische Gewissen der Gesellschaft zu sein. Doch angesichts der unzureichenden staatlichen Finanzierung haben sie einen neoliberalen Marktansatz gewählt und bemühen sich aktiv um eine pharmazeutische Finanzierung zu kommerziellen Bedingungen. Infolgedessen werden Universitätsabteilungen zu Instrumenten der Industrie: Durch die Kontrolle der Forschungsagenda durch die Unternehmen und das Ghostwriting medizinischer Zeitschriftenartikel und medizinischer Fortbildungen werden Akademiker zu Agenten für die Förderung kommerzieller Produkte. Wenn Skandale im Zusammenhang mit Partnerschaften zwischen Industrie und Hochschulen in den Mainstream-Medien aufgedeckt werden, wird das Vertrauen in akademische Einrichtungen geschwächt und die Vision einer offenen Gesellschaft verraten.

Die unternehmerische Universität gefährdet auch das Konzept der akademischen Führung. Dekane, die ihre Führungsposition aufgrund herausragender Beiträge zu ihren Disziplinen erreicht haben, wurden teilweise durch Fundraiser und akademische Manager ersetzt, die gezwungen sind, ihre Rentabilität zu demonstrieren oder zu zeigen, wie sie Sponsoren aus der Wirtschaft anlocken können. In der Medizin sind diejenigen, die in der akademischen Welt erfolgreich sind, wahrscheinlich wichtige Meinungsführer (KOLs im Marketingjargon), deren Karriere durch die Möglichkeiten der Industrie gefördert werden kann. Potenzielle KOLs werden auf der Grundlage einer komplexen Reihe von Profiling-Aktivitäten ausgewählt, die von den Unternehmen durchgeführt werden. So werden beispielsweise Ärzte auf der Grundlage ihres Einflusses auf die Verschreibungsgewohnheiten anderer Ärzte ausgewählt. KOLs werden von der Industrie wegen dieses Einflusses und wegen des Prestiges, das ihre Zugehörigkeit zu einer Universität für das Branding der Produkte des Unternehmens mit sich bringt, gesucht. Als gut bezahlte Mitglieder von pharmazeutischen Beratungsgremien und Rednerbüros präsentieren KOLs die Ergebnisse von Studien der Industrie auf medizinischen Konferenzen und in der medizinischen Fortbildung. Anstatt als unabhängige, unparteiische Wissenschaftler zu agieren und die Leistung eines Medikaments kritisch zu bewerten, werden sie zu dem, was Marketingverantwortliche als “Product Champions” bezeichnen.

Ironischerweise scheinen die von der Industrie gesponserten KOLs viele der Vorteile der akademischen Freiheit zu genießen, da sie von ihren Universitäten, der Industrie und den Herausgebern von Fachzeitschriften darin unterstützt werden, ihre Ansichten zu äußern, selbst wenn diese Ansichten nicht mit den tatsächlichen Fakten übereinstimmen. Während Universitäten falsche Darstellungen der Wissenschaft aus solchen Kooperationen nicht korrigieren, sehen sich Kritiker der Industrie mit Ablehnungen von Zeitschriften, rechtlichen Drohungen und der potenziellen Zerstörung ihrer Karrieren konfrontiert. Dieses ungleiche Spielfeld ist genau das, was Popper beunruhigte, als er über die Unterdrückung und Kontrolle der Mittel der Wissenschaftskommunikation schrieb.9 Die Erhaltung von Institutionen, die wissenschaftliche Objektivität und Unparteilichkeit fördern sollen (z. B. öffentliche Laboratorien, unabhängige wissenschaftliche Zeitschriften und Kongresse), ist vollständig der Gnade politischer und kommerzieller Macht ausgeliefert; Besitzstandswahrung wird immer die Rationalität von Beweisen außer Kraft setzen.

Die Regulierungsbehörden werden von der Industrie finanziert und verwenden von der Industrie finanzierte und durchgeführte Studien zur Zulassung von Arzneimitteln, ohne in den meisten Fällen die Rohdaten zu sehen. Welches Vertrauen haben wir in ein System, in dem es Arzneimittelherstellern erlaubt ist, ihre eigenen Hausaufgaben zu machen, anstatt ihre Produkte von unabhängigen Experten im Rahmen eines öffentlichen Regulierungssystems testen zu lassen? Es ist unwahrscheinlich, dass unbekümmerte Regierungen und gefangene Aufsichtsbehörden den notwendigen Wandel einleiten, um die Forschung ganz von der Industrie zu lösen und die Publikationsmodelle zu bereinigen, die von den Einnahmen aus Nachdrucken, Werbung und Sponsoring abhängen.

Zu unseren Reformvorschlägen gehören: die Befreiung der Aufsichtsbehörden von der Finanzierung durch die Pharmaunternehmen; die Besteuerung der Pharmaunternehmen, um die öffentliche Finanzierung unabhängiger Studien zu ermöglichen; und, was vielleicht am wichtigsten ist, die Veröffentlichung anonymisierter Studiendaten auf individueller Patientenebene zusammen mit den Studienprotokollen auf angemessen zugänglichen Websites, so dass Dritte, die selbst ernannt oder von den Gesundheitstechnologieagenturen beauftragt werden, die Methodik und die Studienergebnisse streng bewerten können. Mit den notwendigen Änderungen der Einwilligungserklärungen könnten die Teilnehmer von den Studienteilnehmern verlangen, dass sie die Daten frei zugänglich machen. Die offene und transparente Veröffentlichung von Daten steht im Einklang mit unserer moralischen Verpflichtung gegenüber den Studienteilnehmern – realen Menschen, die an einer riskanten Behandlung teilgenommen haben und ein Recht darauf haben, dass die Ergebnisse ihrer Teilnahme nach den Grundsätzen wissenschaftlicher Strenge verwendet werden. Die Bedenken der Industrie in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre und die Rechte an geistigem Eigentum sollten nicht überwiegen.