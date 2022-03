Immer häufigere Stromausfälle in Deutschland: Wann kommt der große Blackout?

In Deutschland verdichten sich immer mehr die Anzeichen dafür, dass über kurz oder lang ein flächendeckender Blackout droht: Immer wieder kommt es zu regionalen Stromausfällen – so auch am Mittwoch wieder, diesmal im rheinland-pfälzischen Pirmasens, wo für über acht Stunden die „Lichter” ausgingen.

Vermehrte Stromausfälle lassen Alarmglocken schrillen

Grund der „Störung“, wie es erneut beschwichtigend hieß, soll ein Defekt in einem Mittelspannungsfeld gewesen sein. Der zuständige kommunale Energieversorger konnte glücklicherweise ein Provisorium installieren, so dass es nach acht Stunden wieder Strom gab; von dem Ausfall sollen vor allem Unternehmen und keine Privathaushalte betroffen gewesen sein .

Was verharmlosend und banal klingt, ist leider längst kein Einzelfall mehr. Denn tatsächlich häufen sich entsprechende Meldungen in Deutschland seit Monaten: Letzten Oktober fiel in Frankfurt für mehrere Stunden der Strom aus. Davon waren, neben ca. 11.000 Privathaushalten, etwa auch Seniorenheime betroffen, von deren Bewohner etliche auf Beatmungsgeräte angewiesen waren.

Bedenkliche Häufung – auch in Großstädten

Ebenfalls diese Woche gab es noch einen weiteren lokalen Stromausfall in Freiburg. Immer wieder und mit zunehmender Tendenz ereigneten sich in den letzten Jahren deutschlandweit vergleichbare Zwischenfälle. In Berlin gab es allein in diesem Jahr bereits zwei große Stromausfälle, von denen ganze Stadteile und Hunderttausende Menschen betroffen waren. In der Hauptstadt kommt es seit längerem immer öfters zu großflächigen „Mini-Blackouts“.

Die Energiewende mit ihren schwankenden Energieeinspeisungen durch erneuerbare Energien, die bei „Dunkelflaute“ immer öfter die Kompensation durch Stromzukäufe aus dem Ausland erforderlich macht, führt zu einer starken Strapazierung der Infrastruktur – und macht das Hochindustrieland Deutschland immer abhängiger vom Ausland. Was beim Heizen russisches Gas, ist bei der Elektrizität der Atomstrom aus dem europäischen Ausland. Das ist die bittere Wahrheit hinter der „grünen Energiewende“.

Experten warnen seit geraumer Zeit

Befürchtungen über einen Blackout in einzelnen oder mehreren Staaten Europas, deren Stromnetze häufig miteinander verbunden sind, mehren sich seit langem: In Österreich rechnen sowohl das Bundesheer als auch andere Experten seit Jahren mit einem solchen Szenario.

Der Gesamtverband der der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat erst Anfang diesen Jahres eindringlich vor Augen geführt, welch katastrophalen politischen und volkswirtschaftlichen Folgen ein großer Blackout hätte: Spätestens nach 24 Stunden käme das öffentliche Leben zum Stillstand, Krankenhausbetrieb, Verkehr sowie Wasser- und Nahrungsmittelversorgung würden völlig zusammenbrechen, weil der Müll nicht mehr abtransportiert werden könnte, stiege die Krankheits- und Seuchengefahr massiv an.

Die Gefahr wird durch den fast gleichzeitigen Ausstieg Deutschlands aus der Atom-und Kohleenergie noch erheblich verschärft; ob die Ampel hier, auch durch die Folgen des Ukraine-Konflikts, doch noch zur Einsicht gelangt, scheint mehr als fraglich.

Richtige Krisenvorsorge ist unerlässlich

