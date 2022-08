Selbstmord-Sanktionen und Spekulation: Rotes Wien in der Krise

Derzeit verzweifeln die Wiener an den Neubemessungen ihrer Tarife. Wer früher hunderte Euro zahlte, soll zukünftig Stromrechnungen die in die Tausenden gehen erhalten. Jetzt stellt sich heraus: “Wien Energie”, zuständig für 2 Millionen Menschen und hunderte Unternehmen ist selbst zahlungsunfähig. Die auch von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beförderte Ukraine-Politik fordert erste Opfer. Und sie sind groß.

Mehrere Zeitungen berichteten, dass die Wien Energie zahlungsunfähig sei und um Staatshilfen angesucht habe. Leonore Gewessler hat der Wien-Energie bereits Hilfe zugesagt. Doch Insidern zufolge dürfte das Budgetloch weit größer sein, als die gestern kolportierten 1,8 Milliarden Euro. So sollen heutigen Berichten zufolge sogar 8 Milliarden Euro fehlen. Doch es ist nicht nur die rote Misswirtschaft, die Wien Energie in die Krise geführt hat, sondern es sind vor allem die explodierenden Gas-Preise auf den Märkten, wie der Konzern beteuert.

Österreich soll retten: Nun wird erwartet, dass die Republik den Konzern durch einen Rettungsschirm finanziert. Dabei reicht der Blick auf die Bundeshauptstadt nicht aus, um das Fiasko der Selbstmord-Sanktionen zu bemessen. Doch kann sich Österreich überhaupt selbst noch erhalten? Immerhin soll die Kreditwürdigkeit des gesamten österreichischen Staates mittlerweile aufgrund des Gasmangels auf dem Spiel stehen.

Wien Energie ist zahlungsunfähig, der Wochenblick berichtete. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bestätigte, dass die Wien Energie in einer Notlage sei. Doch die Finanznot der Wien Energie ist nicht das Ende der Geschichte. Zwischen 1,7 Milliarden und 1,8 Milliarden muss der Staat als Sicherheit zuschießen, sonst droht die Zahlungsunfähigkeit. Die Insolvenz stehe aber nicht im Raum, gab das Unternehmen bekannt.

Leonore Geweseller hat der Wien-Energie bereits Hilfe versprochen. Auf Twitter schrieb sie:

Doch das zugesagt Geld von 1,8 Milliarden Euro, das noch diese Woche bezahlt werden müsse, könnte vielleicht gar nicht ausreichen! Die vertraglichen Verpflichtungen könnten sogar noch um ein Vielfaches höher sein, als bisher angenommen.

Der Wiener Energieversorger brauche “dringend Unterstützung”, hatte Finanzminister Magnus erklärt.

“Wir sind jetzt daran, Details zu klären über die Nacht, was notwendig ist”, so der Finanzminister. Und weiter: “Die Versorgungssicherheit ist gegeben, aber es geht um die Liquidität in den nächsten Tagen und Wochen.”