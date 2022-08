Völlig irre: Kocher will Haushalte zum Energiesparen zwingen

Es gleicht einem Schuldeingeständnis was Kocher vor kurzem im Kurier-Interview verriet, dass “es im Notfall klare Vorgaben für Haushalte” gäbe und überdies dass es eine Kampagne im Herbst zum Energiesparen geben werde. Der Wirtschaftsminister verkündete zudem, dass Gas-Lockdowns „unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen“ wären.

Diese verbale Eskalation dürfte angesichts der Teuerung und weiterer frecher Eskapaden schwarz-grüner Spitzenpolitiker (Zähne zusammenbeißen, Alkohol und Psychopharmaka) wohl der sprichwörtliche Tropfen sein, der das Fass zum überlaufen bringt. Die Kritik der Opposition ließ auch nicht lange auf sich warten. So verkündete etwa die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch:

„Der neoliberale ÖVP-Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher zeigt wieder einmal mehr, was er von unseren Menschen im Lande denkt – nämlich nichts. Das, was der schwarze Minister gestern gegenüber dem ‚Kurier‘ zum Besten gibt, hört sich sicherlich für die arbeitenden Menschen in Österreich nicht gut an. Kalte Büros und Produktionshallen, hohe Spritpreise für Pendler, denn diese gehören ja laut Kocher zur Oberklasse, denn wo viel gefahren werden muss, ist auch viel Geld und arbeiten bis an den Lebensabend“