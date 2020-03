Bild: Pixabay

Bushcrafting und Survival

Die Themen „Bushcrafting & Survival“ faszinieren bereits viele Wochenblick-Leser seit ihrer Kindheit. Es hat den Ruch des Abenteuerlichen an sich und folgende spannende Fragen hat sich bestimmt jeder schon gestellt: Wie kann ich alleine in der Wildnis überleben, wie kann ich mich ernähren, was kann ich essen und was kann ich tun, wenn ich krank werde. Denn man gerät in der freien Natur schneller in eine Notsituation als man denkt und dann hilft nur mehr eines: Eigeninitiative und Selbsthilfe. Wie die oben genannten Situationen gemeistert werden können, beschreibt der Survival-Experte Lars Konarek in seinem kompakten Ratgeber „Überleben in der Natur – Der Survival-Guide für Europa und Nordamerika“.

Wie wird das Wetter?

Ob bei einer Skitour, beim Mountainbiken oder beim Bergwandern – ein Wetterumschwung oder ein (Auto-)Unfall reicht und plötzlich steckt man in einer Notsituation! Auch als „Couch-Potato“ kann man schnell irgendwo im Straßengraben landen, doch was tut man dann? Das Buch behandelt unter anderem die Vermeidung von Notsituationen, Survival-Mythen und gefährliches Falschwissen, die drei Prioritäten des Überlebens, Werkzeuge und Hilfsmittel, „Survival-Psychologie – Mental im Lot bleiben“ und „Krankheit, Erste Hilfe und Signalgebung zur Rettung“. Wussten Sie, liebe Leser, dass heimische Heil- und Wildpflanzen nicht nur als Nahrungsmittel in Extremsituationen taugen, sondern auch Keimentwicklung in Wunden hemmen können oder als Rohmaterial für Schnüre, Matten, Seile und vieles mehr dienen.

Feuermachen und geistig fit bleiben

Andere Pflanzen zeigen auf, wo wir nach Wasser graben oder an welchen Orten wir auch in Winternächten mit erträglichen Temperaturen rechnen können. Enorm wichtig zu wissen ist vor allem, welche Pflanzen giftig sind, denn die Unterschiede sind oft nur gering, die Folgen bei einer etwaigen Verwechslung aber fatal. Den Themen „Ernährung im Winter“, essbaren Samen, Blättern und Wurzeln sind auch Kapitel gewidmet. Weitere Ausführungen behandeln die Herstellung von Hilfsmitteln und Werkzeugen wie Kerzen, Seile und Toilettenpapier. Wie man sich Rauchware selbst herstellt, wie man Feuer macht, welche Indikatoren es für Wasser gibt und wie man Pflanzen konserviert wird im spannenden „Survival-Guide“ ebenfalls besprochen. Notwendiges Wissen für alle Bushcrafter, Überlebenskünstler und Selbstversorger – genau zugeschnitten auf unsere mitteleuropäische Natur. Ein eigenes Register verzeichnet jeweils die wichtigsten Stellen im Buch.

