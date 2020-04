Foto: pixabay.com

Der Corona-Virus hält die österreichische Bevölkerung weiter in Atem. Viele (junge) Eltern werden in dieser Zeit vor die Herausforderung gestellt, wie sie ihre Kinder sinnvoll beschäftigen können und sollen. Kindergärten und Schulen sind über Wochen geschlossen, Dauer-Fernsehen und stundenlanges Computerspielen sind aber definitiv keine Alternativen.

Gerade unsere Kleinsten benötigten jetzt besonders viel Aufmerksamkeit. Die Diplombibliothekarin und Stillberaterin (AFS), Hanne K. Götze, publiziert in unzähligen Elternzeitschriften und ist selbst Mutter von vier erwachsenen Kindern. Sie weiß, dass sich gerade junge Eltern mit kleinen Kindern heutzutage vielfach überfordert fühlen. Dazu braucht es auch keine zusätzliche Corona-Krise mit Homeoffice. Die Arbeit und das Familienleben sollen natürlich unter einen Hut gebracht, die neue Situation vor allem auch finanziell abgesichert und die Erwartungen an das persönliche Umfeld möglichst erfüllt werden. Aber wie schnell führt hierbei der staatlich geförderte Weg für die kleinen Kinder in die Fremdbetreuung und für die Mutter in den Beruf zurück?

Mütter im Home-Office

Seit ihrem Überraschungserfolg „Kinder brauchen Mütter“ ist die Autorin eine gewichtige Stimme zum Thema und warnt mit Nachdruck vor der Entscheidung, die Kleinen einfach „abzugeben“. Denn für das geistig-körperliche und seelische Wohl des Kleinkindes birgt die frühe Trennung von der Mutter ein hohes Risiko. In ihrem aktuellen Werk „Die Sehnsucht kleiner Kinder versammelt sie internationale Forschungsergebnisse der letzten Jahre und stellt unmissverständlich klar, wo für junge Eltern mit kleinen Kindern der Schwerpunkt der Erziehung liegen sollte. Geborgenheit und Liebe, Nähe und Zuwendung und vor allem gemeinsame Zeit sind immens wichtig und daran führt kein Weg vorbei. Um diese Zeit für Mütter, Väter und Kinder gleichermaßen harmonisch zu gestalten, hat die Autorin die wissenschaftlichen Erfahrungen um praktische Tipps und Tricks für den gemeinsamen Familienalltag mit dem Kleinkind ergänzt. Götze erklärt die Bedeutung von Stillen, Getragen werden, Bindung und Hirnreifung und nimmt Eltern die Angst, ihr Kind eventuell in unguter Weise zu verwöhnen.

Weckruf an Eltern

Sie räumt dabei mit überholten Ammenmärchen auf und ermutigt mit wissenschaftlicher Begründung die Eltern, auf ihr Bauchgefühl zu hören und mit dem Vertrauen auf die individuellen Signale jedes Kindes einzugehen. Frau Götze stellt sich häufig aufkommenden Elternfragen und gibt wertvolle Antworten zu den Themen: Mutter- und Vatersein, Paarbeziehung, Selbstfürsorge, Grenzen setzen, Prioritätensetzung etc.). Ihre eigenen Erfahrungen, die sie als Stillberaterin und Mutter mit Abstand und sorgsam reflektiert einbringt, sind besonders wertvoll. So macht es Mut, ihrem Beispiel zu folgen, Mütterlichkeit und Väterlichkeit Raum zu geben und auf die Saat aller elterlichen „Investitionen“ zu vertrauen. Das Buch ist ein Weckruf, alle Ansätze und Tendenzen, Eltern in ihrer Rolle als Begleiter, Beschützer, Erzieher, Fürsprecher und Vorbilder ihrer Kinder durch sogenannte „Fachkräfte“ ersetzen zu wollen, zu überdenken und sich selbst vielmehr Chancen und Gelegenheiten einzuräumen, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, anstatt Familien schon frühzeitig ganztags voneinander zu trennen.

